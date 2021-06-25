Экс-депутат Рады: Британия "засунула палку в берлогу к медведю" в Чёрном море

Британия "засунула палку в берлогу к медведю" в Чёрном море, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Речь идёт о провокации с участием эсминца Defender.

Великобритания попыталась вернуться в большую политику, организовав провокацию у берегов Крыма. Об этом РИА ФАН заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По словам политика, договорённости по сближению России, США, Германии и Франции принимались без участия британцев. Интересы последних не были учтены, поэтому Лондон "засунул палку в берлогу к медведю".

"Не напрасно же в это время в воздухе курсировал иностранный разведывательный самолёт. Они изучали, как поведет себя Россия в ситуации, когда британский корабль нарушит её границы", - считает Журавко.

Не исключено, что новые провокации могут организовать в Донбассе. Экс-депутат также не верит заявлениям Берлина и Франции, которые якобы хотят наладить отношения с Россией.

"Противостоять Западу можно только коллективно. Украина, когда она освободится, Белоруссия, Россия должны быть вместе, только тогда лет на 70 они нас оставят в покое", - считает он.

Как сообщили в Минобороны России, британский эсминец Defender нарушил госграницу в районе мыса Фиолент. Черноморский флот и погранслужба ФСБ предупредили британцев о применении оружия, но реакции со стороны Defender не последовало.

В результате самолёт Су-24М сбросил четыре авиационные бомбы, а сторожевой корабль открыл предупредительный огонь по вражескому судну. Только после этого Defender покинул территориальные воды России.

Британская сторона отрицала обвинения. Однако позднее выяснилось, что на борту эсминца находился корреспондент BBC Джонатан Бил, который подтвердил, что корабль намеренно нарушил границу.

Как заявил в интервью Polit.info политолог Сергей Марков, для властей Великобритании лгать о России стало нормой жизни. С этим связаны заявления о прохождении Defender через "воды Украины", а также об отсутствии стрельбы и сброса бомб по курсу следования эсминцев.

"У власти в Британии стоят авантюристы с дипломами лучших вузов, но с психологией гопников", - пояснил он.

Ранее депутат Государственной думы и Герой России полковник Владимир Богодухов поведал, что Черноморский флот безупречно отреагировал на провокацию ВМС Великобритании. Он также обвинил британцев в грубом нарушении и выразил надежду на то, что последует реакция со стороны МИД на провокацию Лондона, передаёт телеканал "360".