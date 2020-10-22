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Экс-депутат Албу оценил восстановление торговых отношений Украины и России

22 октября 2020, 20:00  •  77 • Украина
Попытки восстановления экономических связей между Украиной и Россией столкнутся с мощным противодействием со стороны США. Об этом в комментарии ФАН заявил руководитель Центра изучения политических трансформаций ИНО, экс-депутат Одесского облсовета Алексей Албу.

Торгово-экономическое сотрудничество

В Москве прошла первая с января 2014 года российско-украинская встреча, которая была посвящена торгово-экономическому сотрудничеству. Круглый стол был организован Торгово-промышленной палатой России и Ассоциацией «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой».
Российскую сторону представляли гендиректор Союза «Белгородская ТПП» Владимир Герасименко и глава ТПП Сергей Катырин, с украинской стороны в онлайн-формате участвовали председатель совета Ассоциации «Укрмашстрой» Владимир Саченко, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, а также депутат Верховной рады Александр Колтунович.
Ранее Виктор Медведчук сообщил, что в «Лигу машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой» входят более 240 предприятий, которые загружены на 10–30% из-за отсутствия экспорта в Россию.

«Это сулит большие надежды»

Как отметил Алексей Албу, попытки восстановления экономических связей между Украиной и Россией столкнутся с мощным противодействием со стороны США.
«К сожалению, внешняя и экономическая политика моей родной страны формируется не в офисе президента и не в кабмине, а в посольстве Соединенных Штатов. До тех пор, пока данная ситуация не изменится, нам не следует ждать потепления в украино-российских отношениях», — считает украинский политик.
По мнению Албу, экономическое сотрудничество с РФ выгодно народам Украины. Любой здравомыслящий человек будет приветствовать попытки наладить взаимодействие двух стран. Но не руководство Украины.
«Украинский политический истеблишмент находится в сильной зависимости от западных спецслужб и международных финансовых институтов. Украинская элита с одной стороны куплена, как говорится, «с потрохами», с другой — находится под угрозой уголовного преследования. Такой двусторонний контроль дает полную управляемость руководством государства», — добавил Албу.
По его мнению, именно по этой причине любой политический шаг, идущий в разрез с политикой США, вызывает мощнейшее противодействие по всем направлениям — дипломатическим, финансовым, силовым.
«Освобождение Украины от колониальной зависимости должно стать главной идеей всех политических сил, существующих в стране. Однако ни один украинский националист, считающий себя патриотом, не рискнет озвучить данную цель, так как понимает, что дающую руку нельзя кусать. Я искренне рад, что на Украине появляются политические силы, открыто выступающие за налаживание отношений между двумя странами. Это сулит большие надежды», — резюмировал Алексей Албу.
Автор: Максим Вручный

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