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Экс-депутат Албу оценил восстановление торговых отношений Украины и России
22 октября 2020, 20:00 • 77 • Украина
Попытки восстановления экономических связей между Украиной и Россией столкнутся с мощным противодействием со стороны США. Об этом в комментарии ФАН заявил руководитель Центра изучения политических трансформаций ИНО, экс-депутат Одесского облсовета Алексей Албу.
Торгово-экономическое сотрудничество
В Москве прошла первая с января 2014 года российско-украинская встреча, которая была посвящена торгово-экономическому сотрудничеству. Круглый стол был организован Торгово-промышленной палатой России и Ассоциацией «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой».
Российскую сторону представляли гендиректор Союза «Белгородская ТПП» Владимир Герасименко и глава ТПП Сергей Катырин, с украинской стороны в онлайн-формате участвовали председатель совета Ассоциации «Укрмашстрой» Владимир Саченко, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, а также депутат Верховной рады Александр Колтунович.
Ранее Виктор Медведчук сообщил, что в «Лигу машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой» входят более 240 предприятий, которые загружены на 10–30% из-за отсутствия экспорта в Россию.
«Это сулит большие надежды»
Как отметил Алексей Албу, попытки восстановления экономических связей между Украиной и Россией столкнутся с мощным противодействием со стороны США.
По мнению Албу, экономическое сотрудничество с РФ выгодно народам Украины. Любой здравомыслящий человек будет приветствовать попытки наладить взаимодействие двух стран. Но не руководство Украины.
По его мнению, именно по этой причине любой политический шаг, идущий в разрез с политикой США, вызывает мощнейшее противодействие по всем направлениям — дипломатическим, финансовым, силовым.
Автор: Максим Вручный
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