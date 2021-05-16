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Экс-чиновница Госдепа, увидев Парад, заговорила по-русски: "Это большая честь"

16 мая 2021, 17:55  •  34 • Политика
Экс-советник президента США Сюзанна Масси приехала в Москву на парад Победы и... заговорила по-русски. Она обратилась к президенту страны Владимиру Путину, попросив у него гражданство России. Мадам Масси призналась, что быть русской для неё - "большая честь".
Легенда мировой политики Сюзанна Масси, бывший советник американского президента Рональда Рейгана, заявила, что хочет получить гражданство России. С такой просьбой она обратилась к главе государства Владимиру Путину.
"Я посвятила много лет моей жизни сближению народов США и России. Сегодня крайне важно и необходимо для меня оставаться в России, чтобы продолжить своё дело. Если Владимир Владимирович даст мне гражданство, это будет большой честью для меня", - заявила Масси.
Она также дала эксклюзивное интервью телеканалу НТВ: журналистам она рассказала, что приехала в Москву неофициально и лично присутствовала на параде Победы на Красной площади 9 мая.
На камеру мадам Масси откровенно призналась, что в США её отныне будут считать перебежчицей:
Я человек, который против Америки. Они будут говорить: traitor. Это человек, который работает на врага.
Но отступать некуда: если Сюзанна Масси вернётся в Штаты, её жизни может угрожать опасность. "Не забывайте, что ЦРУ хотело уничтожать меня. Они говорили: "секретно", никто не может даже смотреть, что они сделают, потому что это закрыто".
Поэтому сейчас бывшая помощница президента США хочет остаться в нашей стране. "Это большая честь быть русской", - заявила она.
Сюзанна Масси - американская писательница, общественный деятель. Она является автором романов "Земля Жар-птицы", "Доверяй, но проверяй", в которых рассказала о работе с президентом Штатов. В 1967 году она приехала в СССР из-за болезни сына - тот страдал гемофилией.
Писательницу называли женщиной, которой удалось остановить холодную войну.

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