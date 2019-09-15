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Экс-чиновник Украины заявил об угрозе железнодорожному транспорту

15 сентября 2019, 12:39  •  134 • Украина
Бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил, что приватизация «Укрзализныци» может иметь катастрофические последствия для украинской системы железнодорожного транспорта.
 
© pixabay.com
 

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Capital TV.

«Если будет принято такое решение, то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта», — заявил Кава.

Также он сообщил, что в странах Латинской Америки подобные действия привели к демонтажу до двух третей железнодорожной сети и прекращению пассажирских перевозок.

В августе, как передавал Интерфакс, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что считает логичным создание на базе «Укрзализныци» трёх операторов, из которых только один будет находиться в госсобственности. Также он заявил, что железнодорожное полотно не может быть приватизировано.

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