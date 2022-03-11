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Экс-чиновник США дал честный прогноз после отказа от русской нефти: "Меня не удивит"

11 марта 2022, 07:40  •  602 • Политика
Бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон дал честный прогноз для своей страны о том, что ожидает Соединённые Штаты и в целом весь мир после отказа от русской нефти. "Меня не удивит", - признался он.
В интервью РИА Новости эксперт выразил мнение о том, что миру потребуется от пяти до десяти лет, чтобы он смог заменить миллионы баррелей русской нефти на что-то другое. Он также отметил, что из-за отказа некоторых государств от закупок русской нефти единственным её крупным потребителем может стать Китай, который сможет диктовать свои цены из-за отсутствия конкурентов.
Что же касается самих США, естественным вариантом замены тяжелых сортов русской нефти, по мнению Ситтона, могли бы стать поставки из Венесуэлы, которые сейчас прекращены из-за санкций. Он также напомнил о том, что после отказал от русской нефти цены на бензин в США достигли исторических максимумов, превысив 4,31 доллара за галлон (3,785 литра). При этом он не исключил дальнейшего роста цен. По словам эксперта, его "не удивит, если средняя цена на бензин в США превысит 5$ за галлон, может, даже начнет приближаться к 6".

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