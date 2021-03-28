Экс-боевик Семён Семенченко назвал обвинения СБУ против себя "провокацией России"

Экс-депутата Верховной рады Украины Семёна Семенченко арестовали на два месяца по обвинению СБУ в создании ЧВК. Сам экс-боевик назвал обвинения против себя "провокацией России".

Экс-депутат Верховной рады и бывший глава добробата украинских радикалов Семён Семёнченко решением суда в Киеве арестован на два месяца. Согласно решению Печерского райсуда от 26 марта участник войны против Донбасса причастен к созданию частной военной компании (ЧВК) и контрабанде оружия, он отправлен в СИЗО без права внести залог.

Семёнченко во время судебного заседания вышел в прямой эфир в Facebook, отверг все обвинения и назвал суд над собой "провокацией России".

"Всё оружие, которое показали нам, якобы найденное в этом лагере, было откопано в нескольких десятках метрах в лесу и к нам не имеет никакого отношения", - передаёт издание "Фокус" слова Семенченко.

Ранее, как сообщал Царьград, Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила двух экс-депутатов Верховной рады в ввозе вооружения из России и создании "частной военной компании".

Стало известно, что после ареста Семёна Семенчеко из СИЗО доставили в больницу.

Ну наконец-то всё встало на свои места. Семенченко назвал свой арест провокацией спецслужб Российской Федерации, - иронизирует автор Telegram-канала Makarenko.Live из Донецка.

"Жду, когда стая чубатых гиббонов придёт под Офис Зеленского и распишет здание под хохлому под крики о провокации России против патриотов и добровольцев", - добавил автор.