Экс-аналитик ЦРУ назвал ключевую ошибку Запада в отношениях с Россией

Экс-глава отдела аналитики по России ЦРУ Джордж Биб назвал ключевую ошибку Запада в отношениях с нашей страной.

По мнению эксперта, рост напряжённости вокруг Украины, а также в отношениях между Россией и западными странами стали итогом ключевой ошибки, которую допустил Запад в отношении России. Непонимание главных интересов России и игнорирование сигналов и посылов от Москвы сыграли свою роль.

Как рассказал в интервью газете Le Figaro Биб, на Западе многие руководители стран до сих пор сравнивают Россию с СССР, а потому их понимание действий нашей страны сводится к тому, что Москва якобы стремится "к конфронтации с демократическими странами", а такая позиция по России является главной ошибкой.

По мнению экс-сотрудника ЦРУ, Россия скорее "одержима своей безопасностью", ведь страна не раз на протяжении истории подвергалась нападению других стран. Он также добавил, что Россия продолжает посылать сигналы, но Запад не понимает их.

"Сигналы негативные, такие как размещение войск на границе и демонстрация того, что сближение Украины с НАТО или стратегическое партнёрство с США являются неприемлемыми красными линиями", - сказал он.