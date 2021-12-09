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Экс-аналитик Пентагона разбила главную надежду Киева: "Уж точно не этой зимой"

09 декабря 2021, 08:15  •  260 • Политика
Экс-аналитик Агентства национальной безопасности, общественный активист Карен Квятковски разбила главную надежду Киева. "Уж точно не этой зимой", - предупредила она.
Речь идёт о военной помощи Украине со стороны США. В Киеве не раз делали громкие заявления о том, что Вашингтон готов едва ли не в считаные минуты прислать подмогу в случае "нападения России".
По словам Карен Квятковски, США и лишенная миссии НАТО никаким образом не смогут в ближайшее время предоставить защиту, которая могла бы понадобиться Украине, если бы на неё решила напасть Россия.
"Уж точно не этой зимой", - сказала она в беседе с РИА Новости.
При этом она не исключила организации провокации самим Киевом, однако сразу предупредила, что "запутанная и сложная политика США в Европе", скорее всего, приведёт к рассасыванию конфликта, а не поддержке подобных провокаций.

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