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Экс-адвокат Трампа заключил сделку со следствием — CNN

21 августа 2018, 23:39  •  46 • Политика
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн решил пойти на сделку со следствием, признав себя виновным по обвинениям в налоговых и банковских махинациях.
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, являющийся фигурантом дела о мошенничестве, решил заключить сделку со следствием. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники из числа правоохранителей.
Ожидается, что Коэн добровольно признает себя виновным по некоторым из предъявленных ему обвинений. В частности речь идет об обвинениях в банковских махинациях и уклонении от уплаты налогов.
В обмен, утверждает CNN, Коэн планирует получить более короткий тюремный срок. Так, в настоящий момент прокуратура требует для него 50 месяцев лишения свободы.
Коэн рассчитывает сократить этот период до трех лет. Кроме того, в качестве одного из условий сделки бывший адвокат президента должен будет обещать сотрудничать со следствием по иным вопросам.

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