Экс-адвокат Трампа считает, что тот завидовал Обаме

Экс-президент США Барак Обама был единственным человеком, которому завидовал нынешний глава государства Дональд Трамп, пишет его экс-адвокат Майкл Коэн в вышедшей во вторник книге "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа".

"Трамп не ненавидел Обаму. Это было гораздо, гораздо сильнее. Я понял, что Обама был единственным человеком на планете, которому Трамп по-настоящему завидовал – искренне, безумно, глубоко", - пишет он.

По словам Коэна, когда в 2008 году Трамп смотрел инаугурацию Обамы, он "буквально вышел из себя".

"Я думал, что видел Трампа в худших проявлениях, но когда Обама получил Нобелевскую премию, Трамп сорвался, как будто Вселенная подшучивала над ним, чтобы вывести его из себя. Он как будто слышал голоса – то, как он причитал и бесновался по поводу идиота Обамы и как его любили столько американцев", - пишет экс-адвокат президента.

Он утверждает, что Трамп высмеивал то, как Обама говорил, ходил и выглядел. Это было одним из проявлений расизма у Трампа, считает Коэн.

"Он был дружен со многими афроамериканскими людьми, преимущественно исключительно из ряда знаменитостей – конечно, у Трампа на самом деле не было друзей, только интересы, желания и амбиции – и он был не настолько глуп, чтобы употреблять слово на "н" ("ниггер" - ред.), по крайней мере в моем присутствии", - пишет он.

В числе таких афроамериканских знаменитостей были Майк Тайсон, Дон Кинг, Опра Уинфри, добавляет он.

"Но как правило, Трамп нелестно отзывался обо всех черных от музыки до культуры и политики. Африка была дырой, считал он", - говорится в книге.

"Назови мне одну страну под управлением черного человека, чтобы она не была дырой. Они все однозначные чертовы туалеты", - якобы говорил Трамп, пишет Коэн.