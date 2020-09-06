Экс-адвокат Трампа озвучил способ, как "подлизаться к Путину". План не удался

Как сообщает издание Washington Post, журналисты которого ознакомились с отрывком из книги, в своих мемуарах о Трампе Коэн отзывается крайне нелицеприятно, называя его "мошенником, обманщиком, жуликом, задирой, расистом, хищником и аферистом".

Коэн утверждает, что 45-й президент США собирался построить в Москве "башню Трампа", а апартаменты в ней планировал подарить Путину, "чтобы подлизаться".

Экс-адвокат пишет в своих мемуарах, что Трампу очень импонировало то, как Путин сумел "взять контроль над целой нацией и управлять ею, как своей собственной компанией - фактически как если бы это была Trump Organization". В то же время, утверждает Коэн, Трамп якобы всегда был убеждён в том, что российский лидер является "богатейшим человеком мира", а это ещё больше увеличивало симпатии президента США к Путину.

"Сама идея патриотизма или предательства родины чужда его уму. Трамп использовал (предвыборную) кампанию (2016 года), чтобы заработать себе побольше денег", - пишет Коэн.

По словам экс-адвоката, Трамп позволял себе "расистские высказывания" в адрес своего предшественника, Барака Обамы.

Напомним, бывший адвокат Дональда Трамп был приговорён к трём годам тюремного заключения за финансовые и прочие нарушения. В связи с пандемией коронавирусной инфекции в мае текущего года его перевели из тюрьмы под домашний арест, что не помешало Коэну посещать рестораны Нью-Йорка и разгуливать по улицам города. Это заставило власти вернуть адвоката обратно в тюрьму уже через месяц. Однако суд вскоре снова распорядился отправить его под домашний арест.

Надо отметить, что некоторые тезисы мемуаров Коэна представляются сомнительными, а его выступление под присягой членам комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США, в котором он выступил против своего бывшего "клиента", вылилось в настоящее шоу, за которым внимательно следила вся Америка.

"Мне стыдно за свою слабость и неуместную лояльность, за то, что я совершил для Трампа в попытке защитить и продвинуть его. Мне стыдно за то, что я решил принять участие в сокрытии противозаконных действий Трампа, вместо того чтобы прислушаться к своей совести. Мне стыдно, потому что я знаю, кто такой мистер Трамп. Он расист. Он жулик. И мошенник", - заявил Коэн в своём выступлении.

Экс-адвокат бил на эмоции, на которых была построена фактически вся кампания против Трампа, особенно обвинения в "русских связях", как будто "зачумлёнными" русские стали ещё до того, как их такими сделали.