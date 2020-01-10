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«Экосистема истребителей». Чем индийцы планируют заменить МиГ-27

10 января 2020, 09:09  •  79 • Аналитика

Индия хочет заменить свои МиГ-27. Но какими самолётами их заменить?

На эту тему рассуждает Дэвид Экс в журнале National Interest.



Индия пытается заменить свои МиГ-27, а с ними и прочие «старые истребители», пишет Экс. Ключевой момент здесь вот какой: Нью-Дели хочет потратить примерно 18 миллиардов долларов на приобретение 110 новых истребителей. Они заменят МиГ-21 и МиГ-27.

В декабре 2019 года индийскими военно-воздушными силами планировалось окончательно снять с вооружения «последние несколько советских истребителей-бомбардировщиков МиГ-27». Тем самым 38-летнему пребыванию в ВВС МиГ-27 «будет положен конец».

Пилоты, отмечает далее автор, едва ли «станут скучать» по «скоростному, но нестабильному» МиГ-27, который «является производным от истребителя-перехватчика МиГ-23». Экс пишет также, что лётчики-испытатели ВВС США, которым довелось пилотировать захваченный МиГ-23 в рамках некогда секретной программы Constant Peg, буквально «боялись самолёта из-за его тенденции взрываться в полёте». МиГ-23 ускоряется «до тех пор, пока не взорвётся», отмечал Джон Мэнкларк, командовавший в программе Constant Peg в середине 1980-х годов.

Индийские военно-воздушные силы закупали МиГ-27 с 1981 года. Этот тип самолётов участвовал в боях во время войны между Индией и Пакистаном в 1999 году.

В статье Экса данный самолёт называется «сложным и небезопасным» по сравнению с западными типами самолётов. Причём «другие советские типы» самолётов «были безопаснее» в полёте, нежели МиГ-27. Индийские ВВС потеряли не менее десяти процентов своих МиГ-27 в результате катастроф.

Так чем же заменит Индия свои МиГ-27? Нью-Дели намеревается потратить около восемнадцати миллиардов долларов на приобретение 110 новых истребителей вместо МиГ-21 и МиГ-27, предполагая, что новые самолёты будут летать в компании с европейскими Jaguar, французскими Mirage 2000-х гг. и Rafale, а также российскими МиГ-29 и Су-30. Кроме того, «рядом летать» будет и собственный истребитель Teja.

Всю эту солянку американский производитель самолётов «Локхид Мартин» назвал «самой большой в мире экосистемой истребителей».

В материале напоминается, что компания Lockheed поставляет в Индию новую версию своего культового истребителя F-16 — F-21. Маркетинговая реклама Lockheed описывает этот F-21 как «новый истребитель», хотя на самом деле самолёт «разделяет» многие из своих основных функций с F-16V, который компания ранее продавала Бахрейну, Греции, Словакии, Южной Корее и Тайваню.
Олег Чувакин

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