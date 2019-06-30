Экосистема Днестра превращается из речной в озёрную

Экологи Молдовы и Украины бьют тревогу – Днестр теряет воду

В рамках проекта «Экологическая оценка гидроэнергетики: поддержка в исполнении европейского законодательства в области развития гидроэнергетического сектора в государствах Восточного партнёрства» 28 июня в Кишинёве прошёл семинар, в котором приняли участие представители Молдовы и Украины.

Со стороны Украины присутствовали представители Национального экологического центра, Молдову представляли участники Международной ассоциации хранителей Днестра «Эко-Тирас». Финансируется данный проект Евросоюзом в рамках программы Восточного партнёрства совместно с проектом HydroEcoNex, который занимается речными экосистемами Черноморского бассейна.

Главная тема, которая обсуждалась на семинаре – Днестру не хватает воды. Экологи пытаются донести эту проблему до правительств и Украины, и Молдовы. К сожалению, пока это удаётся плохо.

Руководитель украинской делегации Руслан Гаврилюк предупредил, что компания «Укргидроэнерго» не отказалась от намерения расширить гидроэнергоузел на Днестре, несмотря на угрозу обмеления реки.

«К сожалению, ввиду отсутствия необходимых законодательных норм и ответственности властей этому вопросу не уделяется достаточного внимания. При наличии некоторых позитивных моментов, таких, как работа днестровской комиссии, проблема реки не теряет остроты», – отметил Гаврилюк.

Не так давно – в апреле этого года, строительство шести гидроэлектростанций в верховьях Днестра (на украинской территории) было приостановлено и, как тогда казалось, Киев согласился, что новые гидроэлектростанции убьют Днестр. Однако прошло всего несколько месяцев, и Украина готова забыть о своём решении и продолжать строительство.

«Если заработают ещё три турбины, это будет смерть для реки. А с учётом того, что 80 процентов воды мы получаем из Днестра, проблема становится приоритетной для республики. Есть риск остаться без Днестра, без воды. И это происходит в условиях, когда Днестр и так страдает, а объём воды уменьшается. Я считаю, что проблема должна быть решена на политическом уровне, экологи уже поняли это. И партнёры с Украины видят, что происходит», – сказала в своём выступлении член-корреспондент Академии наук Молдовы Елена Зубкова.

Она отметила, что в этом году были сильные дожди, из-за чего уровень воды в Днестре впервые за несколько лет поднялся, и кое-где река даже вышла из берегов. Зубкова подчеркнула, что это временное явление, даже после сильных дождей Днестр продолжает испытывать нехватку воды.

«Из-за потери водными потоками скорости происходит ряд необратимых явлений – умирают биологические виды. Например, число видов рыб в некоторых местах сократилось с 49 до 7. Было бы хорошо, чтобы река восстановилась хотя бы на некоторое время, так как строительство в верхнем течении реки всё больше расширяется, а объём воды в Днестре всё уменьшается. Экосистема Днестра превращается из речной в озёрную», – отметила Зубкова на пресс-конференции.

Исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки «Эко-Тирас» Илья Тромбицкий надеется на то, что в Молдове приступило к работе новое правительство, которое, может быть, услышит экологов и займётся спасением Днестра. Но сегодня главная угроза для реки – строительство шести гидроэлектростанций на Украине. Значит, по его мнению, необходимо донести проблему до нового президента Украины.

«Нам нужна демократия, и, слава Богу, сейчас ситуация в Молдове лучше. Надеюсь, в Украине тоже будет лучше. И в этих условиях демократии, я надеюсь, что решения будут приняты более демократично, с участием всех в публичных дискуссиях», – добавил Илья Тромбицкий.

Сможет ли новый президент Украины Владимир Зеленский спасти Днестр? Как показало время, он не склонен выполнять свои обещания, а насчёт спасения Днестра он вообще никому и ничего не обещал…