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Экономная красотка увеличила ягодицы на дому, после чего впала в кому

09 октября 2019, 08:54  •  138 • В мире
Жительница США решила сэкономить на процедуре увеличения ягодиц и обратилась за помощью к женщине, которая проводила подобные операции на дому. Эта затея едва не стоила ей жизни - женщина впала в кому.
Всю жизнь мечтавшая о красивых ягодицах 33-летняя Мариэла Алонсо обратилась за помощью к 60-летней женщине. Та проводила подобные операции на дому. Врач вколола пациентке синтетический филлер, не имея на него лицензии. Вдобавок он не одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством медикаментов.
За процедуру Мариэла заплатила примерно 800 долларов (примерно 52 тысячи рублей). И практически сразу после операции она почувствовала сильную боль. Врач принялась утешать пациентку, мол, всё будет хорошо, сообщает подробности Daily Mail.
"Хорошо" не становилось, Алонсо пошла к врачу, где ей поставили диагноз "пневмония" и прописали антибиотики. После приёма лекарства Алонсо начала задыхаться, её срочно госпитализировали. К моменту прибытия в больницу её состояние резко ухудшилось. Врачи были вынуждены вводить её в состояние искусственной комы.
Из комы Алонсо вышла лишь спустя два месяца. Тогда же у неё начались проблемы с речью и мелкой моторикой. Однако и оставшихся умений хватило, чтобы рассказать полиции, где и когда она проходила процедуру по увеличению ягодиц.
Теперь врач Болтог привлечена к ответственности за причинение серьёзных телесных повреждений и медицинскую практику без лицензии.

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