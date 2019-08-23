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Экономклассом: Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили не повторять ошибок "младшеньких"

23 августа 2019, 05:54  •  51 • В мире
На фоне разразившегося в Британии скандала по поводу "безумных трат" на полёты частными самолётами принца Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Кембриджские решили проявить "экономию", отправившись в Шотландию на лайнере экономкласса, чтобы не повторить ошибок "младшеньких".
Как пишет Daily Mail, принца Уильяма и Кейт Миддлтон заметили выходящими из самолёта компании FlyBe, выполнявшего рейс Норвич - Абердин. Вместе с четой были и их дети, которых сопровождали няня Мария Борралл и мама герцогини Кэрол Миддлтон. Далее семья отправилась в Балморале, чтобы навестить королеву Елизавету II и принца Филиппа.
По данным британского издания, каждый билет на этот рейс обошёлся в 73 фунта стерлингов (5365,42 рубля по текущему курсу). Несомненно, появление герцога и герцогини Кембриджских на дешёвом рейсе сыграет в их пользу при сравнении с расходами принца Гарри и его жены.
Напомним, недавно принц Гарри и Меган Маркл попали под шквал критики со стороны британских экологов-активистов, которые пристыдили пару за перелёт в бизнес-классе частным самолётом Gulfstream 550 на Ибицу.
По словам защитников окружающей среды, что герцог, что герцогиня много внимания уделяют в своих публичных выступлениях проблемам экологии и призывают беречь природу, но сами подают пример разве что на словах, пишет The Sun.

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