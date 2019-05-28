Экономить на еде больше невозможно? В России готовятся к новому кризису

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в нищете в нашей стране живут 20 млн граждан. Однако, по данным экспертов РАНХиГС, "каждый пятый житель России живет за чертой бедности - в условиях жесткой экономии".

Слова министра подтверждает, к сожалению, и статистика. Так, по данным Росстата, почти у половины семей в нашей стране (48,2%) нет денег, чтобы купить товары длительного пользования. Заработков хватает только на еду и одежду. А вот на тот же смартфон, мебель, холодильник или стиральную машину финансов семьи уже не хватает.

Такие данные указываются в ежеквартальном обследовании ведомства "Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств", пишет РБК.

Тем временем жители нашей страны продолжают сокращать свои траты. А по данным холдинга "Ромир", в России так и вовсе снова вернулись к жёсткой экономии. Но судя по итогам проведённого соцопроса, где только четверть респондентов (24%) указали, что тратят меньше на продукты (а в прошлом году их было больше - треть), возникает вопрос: экономить на еде больше невозможно?

Лидер экономии

Опрос аналитиков показал, что лидером экономии на этот раз стали путешествия. Треть участников соцопроса (29%) сообщили об этом. На развлечениях тоже экономят. Если в прошлом году только 6% говорили о сокращении этих трат, то в новом опросе их уже почти вчетверо больше - 22%.

На одежде и обуви тоже экономят. Таких 23%. И этот спектр тоже показал небывалый рост почти втрое. Ведь еще в 2018 на том же самом экономили только 9% респондентов. То есть фактически ситуация может оказаться даже хуже, чем показывают цифры Росстата.

Есть, к слову, и те, кто заявил, что не экономят ни на чём. Но их число равно всего 17%, хотя буквально в прошлом году было 24%.

Готовятся к новому кризису?

Тем временем и прогнозы самих граждан нашей страны на экономическое будущее надежду не вселяют. Так, по данным РАНХиГС, в России готовятся к новому экономическому кризису - 53% респондентов считают, что экономические трудности продлятся еще как минимум 4 года.

"То есть каждый второй в России считает, что кризис надолго", - подчеркнул ведущий программы Царьграда "Пронько. Экономика" Юрий Пронько.

Для сравнения: число пессимистов в 2017-м было 44%, а в 2015-м - 29%. То есть рост количества тех, кто готовится к дальнейшему кризису в России, налицо.

О "затяжном характере" непростой экономической ситуации в стране заговорил и президент исследовательского холдинга "Ромир" Андрей Милехин, оценив итоги соцопроса.

"Казалось, что самые тяжелые 2015 и 2016 годы позади, и граждане России немного расслабились в 2017-м, - отметил эксперт. - Однако очередной виток роста цен, подорожание бензина и услуг ЖКХ на фоне практически не меняющихся доходов заставили наших граждан опять затянуть пояса".

Он также отметил, что русскому народу "не привыкать к кризисам и трудностям", однако назвал и те факторы, что его насторожили: