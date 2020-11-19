Экономист вынес приговор доллару и евро в 2021 году

Порядка 27% опрошенных граждан России считают, что в 2021 году курс доллара США может превысить отметку в 100 рублей, свидетельствуют данные Rambler Group. Экономист Василий Колташов поделился собственным прогнозом относительно курса валют в будущем году.

Прежде всего он отметил, что долгосрочные прогнозы относительно кусов мировых валют - дело неблагодарное. Потому что на курс валюты влияет очень много факторов, и ошибиться в этом деле проще простого.

Наибольшее влияние на курс, разумеется, оказывает экономическая ситуация. Также важно, какая ведётся политика против спекулянтов, которые ведут спекулятивные игры с рублём. Кроме того, нельзя не учитывать общеэкономические мировые факторы.

Что касается американской валюты, тот факторы пока складываются не в её пользу. В США сейчас тяжелейший экономический и политический кризис. И всё это на фоне огромного госдолга и неспособности США выполнять роль локомотива мировой экономики.

Не лучше, по мнению экономиста, обстоят дела у евро. Из-за того, что Евросоюз не может выбраться на новую перспективу экономического роста, дела у европейской валюты будут весьма печальными.