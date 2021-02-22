Экономист вскрыл банковский парадокс в кризис: "На этом зиждется зарплата. Немыслимая, баснословная"

Центробанк рекомендовал банкирам сократить премии топ-менеджерам. Царьград проверил, действительно ли ростовщики сократили себе выплаты. Экономист Олег Сухарев раскрыл, на чём же зиждется необоснованно высокая зарплата банкиров.

Деловые издания России сообщили, что российские банкиры, следуя рекомендациям Центробанка, якобы сократили объёмы выплачиваемых бонусов своим топ-менеджерам. Так ли это на самом деле, разбирались экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько и доктор экономических наук Олег Сухарев.

То, что премии сократились, – это действительно правда. Проблема в том, что в некоторых финансовых учреждениях, среди которых два крупнейших российских госбанка, выплаты сократили в пределах статпогрешности, либо и вовсе существенным образом нарастили их, сообщает Пронько.

Чтобы не быть голословным, экономический обозреватель привёл данные статистики. В Сбере выплаты сократились лишь на 5,7%. Чуть побольше уменьшили выплаты в ВТБ и Газпромбанке. А Россельхозбанк, напротив, увеличил выплаты на 26,5%.

Как отмечает экономист Олег Сухарев, рекомендации ЦБ на то и рекомендации, что их можно не выполнять. Да и кто по собственной воле будет лишать себя зарплаты или прибыли, задаётся вопросом эксперт. Тем более, что зарплата банкиров зиждется на спекулятивной игре и транзакционной природе банков, добавляет эксперт.

Немыслимая, баснословная, если сравнивать с врачом, учителем, научным работником, инженером или, например, военным. Просто ничем не обоснованная, ничем не продиктованная, не заработанная зарплата, потому что спекуляция не может признаваться как продуктивный вид деятельности в хорошо организованной и эффективно работающей экономике,

- подчеркнул доктор экономических наук в эфире передачи "Сухой остаток" на канале Царьград.

В свою очередь Юрий Пронько высказал мнение о том, что формальное исполнение банками рекомендаций ЦБ должно серьёзно пресекаться государством. Потому что в противном случае ни о каком выполнении стратегических задач и целевых показателей речи быть не может.