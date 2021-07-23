Война в Донбассе окончательно оставит Украину без русского газа, предупредил экономист Василий Колташов.

Киев сам виноват в том, что Россия уменьшила транзит газа через украинскую ГТС. Об этом РИА ФАН заявил экономист Василий Колташов.

По мнению эксперта, Москве все еще необходим транзит через Украину. Отказ же является вынужденной мерой, продиктованной безобразным поведением украинского руководства. Если в прошлом году через ГТС Украины прокачали более 55 миллиардов кубометров русского газа, то в 2021 году - около 40 миллиардов кубометров.

Если же президент Украины Владимир Зеленский пойдет войной на Донецкую и Луганскую народные республики, то страна окончательно лишиться статуса страны-транзитера. Это едва не произошло весной 2021 года, когда Зеленский ждёт приказа из Вашингтона.

"Москва готова сохранять транзит и дальше, но на невысоком уровне. Это будет не 130 миллиардов кубометров, как в лучшие годы, а 40-50 миллиардов. Все равно это не то, чего хотела Украина", - добавил Колташов.

Как отметил политолог Сергей Марков, Украина может прекратить нападки на проект "Северный поток - 2", если поступит приказ из США, которые договорились по вопросу газопровода с Германией. И украинский президент Владимир Зеленский уже начал маневрировать.

"Пока Россия говорит о том, что в Германию нужно прокачивать такое количество газа, что будет задействован и "Северный поток - 2" и украинская ГТС", - добавил эксперт в интервью телеканалу "360".

Напомним, США и Германия сделали совместное заявление, посвящённое будущему "Северного потока - 2". Согласно опубликованному документу, Берлин будет добиваться от Москвы продления на 10 лет контракта на транзит газа через ГТС Украины, который истекает в 2024 году.

Кроме того, Киеву выделят деньги на диверсификацию энергоресурсов, а России пригрозили санкциями, если та начнёт оказывать давление на другие страны.