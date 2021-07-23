Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
Шойгу готов явиться на допрос: Сенсационное заявление сопроводили восклицательны...
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном х...
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о нача...
Главная / Политика

Экономист: Война в Донбассе оставит Украину без газа

23 июля 2021, 04:55  •  267 • Политика
Война в Донбассе окончательно оставит Украину без русского газа, предупредил экономист Василий Колташов.
Киев сам виноват в том, что Россия уменьшила транзит газа через украинскую ГТС. Об этом РИА ФАН заявил экономист Василий Колташов.
По мнению эксперта, Москве все еще необходим транзит через Украину. Отказ же является вынужденной мерой, продиктованной безобразным поведением украинского руководства. Если в прошлом году через ГТС Украины прокачали более 55 миллиардов кубометров русского газа, то в 2021 году - около 40 миллиардов кубометров.
Если же президент Украины Владимир Зеленский пойдет войной на Донецкую и Луганскую народные республики, то страна окончательно лишиться статуса страны-транзитера. Это едва не произошло весной 2021 года, когда Зеленский ждёт приказа из Вашингтона.
"Москва готова сохранять транзит и дальше, но на невысоком уровне. Это будет не 130 миллиардов кубометров, как в лучшие годы, а 40-50 миллиардов. Все равно это не то, чего хотела Украина", - добавил Колташов.
Как отметил политолог Сергей Марков, Украина может прекратить нападки на проект "Северный поток - 2", если поступит приказ из США, которые договорились по вопросу газопровода с Германией. И украинский президент Владимир Зеленский уже начал маневрировать.
"Пока Россия говорит о том, что в Германию нужно прокачивать такое количество газа, что будет задействован и "Северный поток - 2" и украинская ГТС", - добавил эксперт в интервью телеканалу "360".
Напомним, США и Германия сделали совместное заявление, посвящённое будущему "Северного потока - 2". Согласно опубликованному документу, Берлин будет добиваться от Москвы продления на 10 лет контракта на транзит газа через ГТС Украины, который истекает в 2024 году.
Кроме того, Киеву выделят деньги на диверсификацию энергоресурсов, а России пригрозили санкциями, если та начнёт оказывать давление на другие страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






267
Источник
Похожие новости
22 июля 2021, 22:30
В Крыму заявили о "побочном эффекте" от статьи Путина: "Начинаем называть вещи своими именами"
23 июля 2021, 01:15
"Не складывается пазл": Сатановский пошатнул сделку Германии и США одним простым вопросом
22 июля 2021, 22:30
Для Украины - смягчение реальности, для России - месседж: Немецкие СМИ оценили сделку по газу
22 июля 2021, 22:30
"Поступил как типичный русский": Макрон придумал, как бороться со слежкой
22 июля 2021, 21:35
Так решит народ: что изменит в жизни белорусов референдум по Конституции
22 июля 2021, 22:30
Россия начала готовиться к защите таджикско-афганской границы: Новая техника уже на базе
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2021, 01:15
"Не складывается пазл": Сатановский пошатнул сделку Германии и США одним пр...
23 июля 2021, 01:15
Зеленскому подсказали единственный способ избавиться от "Северного потока - 2&qu...
23 июля 2021, 03:05
"Это не угроза": В Аргентине дали объяснения про письмо о "Спутнике V&...
23 июля 2021, 00:15
«Исходя из состояния системы»: в «Газпроме» заявили о готовности сохранить транзит га...
23 июля 2021, 01:15
"Игра не завершилась": Глава МИД Украины пообещал добить "Северный пот...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2021, 08:40
Медведчук написал ответ Путину о будущем Украины и РФ
22 июля 2021, 07:50
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном ходе России
22 июля 2021, 02:20
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о начале вторжения
17 июля 2021, 00:25
Украина хочет денег за исполнение Минских соглашений: В Киеве назвали цену
18 июля 2021, 03:00
Война Украины с "Северным потоком - 2" проиграна: В Киеве назвали причины поражения
16 июля 2021, 22:35
Для Донбасса это должно стать невыносимым: Логика украинских генералов потрясла цинизмом
18 июля 2021, 07:35
«Проект "Украина" осенью может закончиться», — бывший депутат Рады
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.