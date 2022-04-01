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Экономист: в мире началась масштабная экономическая война. И это надолго

01 апреля 2022, 06:20  •  149 • Политика
На фоне событий на Украине Соединенные Штаты, ЕС и ряд других стран начали тотальную экономическую войну против России, считает экономист, гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев.
Последние мировые события показывают, что Запад ведет глобальную экономическую войну. И у него всего один соперник – Россия. Целей у такого противостояния сразу несколько. В краткосрочной перспективе они хотят вынудить "российское политическое руководство отступить под угрозой нанесения неприемлемого ущерба России и всем ее гражданам", пишет Лосев в "Коммерсанте".
Однако имеется еще и долгосрочная цель - одержать победу в новой холодной войне, лишив Россию статуса субъекта мировой политики, и заодно заполучив контроль над русскими ресурсами. Именно для этого в ход идут всевозможные санкции.
"Экономическая война - это всерьез и надолго. Утешает лишь то, что США и их союзники по НАТО в обозримом будущем не решатся на военные действия против России", - считает Лосев.
В материале сказано, что доминирование Штатов основано на военно-политической и экономической мощи, власти доллара и контроле глобального капитала. Однако "вся ценность накопленного в метрополии капитала существует, пока мировая система сохраняет текущую структуру и нет угроз ядерной войны". Если же что-то пойдет не так, то вся эта система сдуется, а доллары попросту станут бесполезными.
При этом опыт последних десятилетий показывает, что мировой экономический кризис или высокие риски его возникновения заставляют Запад "сокращать экспансию, снижать давление на противников и заниматься решением внутренних проблем или идти на переговоры по ключевым вопросам глобальной безопасности", дает обнадеживающий прогноз экономист.

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