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Экономист уличил Киев в газовом самообмане: "Как в сказке про Золушку"

27 января 2019, 17:54  •  241 • Политика
Экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Царьградом прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Евгения Мураева, обвинившего Европу в газовом обмане Киева. Эксперт же уличил Киев в газовом самообмане, напомнив, что Украина себя ведет, "как в сказке про Золушку" - "ищет знаки внимания принца".
В беседе с Царьградом экономист, политолог Александр Дудчак уличил Киев в газовом самообмане.
"Сама Украина обманываться рада, она выдает желаемое за действительное, считая себя пупом земли, - объяснил эксперт. - Все должны считать светочем демократии, проводником европейских ценностей, борцом с "агрессором".
Так политолог прокомментировал недавнее заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева, обвинившего Европу в газовом обмане Киева. В эфире телеканала "Наш" украинский парламентарий сказал, что вся "озабоченность" канцлера Германии Ангелы Меркель или, например, президента Франции Эммануэля Макрона "разбивается об интересы Европы", а Украину здесь воспринимают как "ненадежного поставщика" российского газа.
Дудчак подчеркнул, что в Киеве сначала "сами изобретают, сами начинают в это верить, стремятся убедить в этом окружающих".
"Пора уже более трезво смотреть на вещи и понимать, что у всех есть свои экономические интересы", - порекомендовал Украине эксперт.
Экономист отметил, что сейчас Украина себя ведет, "как в сказке про Золушку" - "ищет знаки внимания принца".
"Здесь они пытаются найти внимание со стороны Европы, мирового сообщества и трактовать их в свою пользу, - указал политолог. - Никак от идеи выдать желаемое за действительное не могут избавиться".
Он заметил, что это хорошо видно по выступлениям представителей Украины в Совете Европы и ряде евроструктур.
Однако на Западе, по мнению экономиста, Украину воспринимают в лучшем случае "как инструмент решения геополитических задач и зачастую и экономических". Эксперт объясняет, что Запад за счет Украины может получить доступ к ресурсам, "использовать ее как источник дешевой рабочей силы достаточно квалифицированной". И именно это в Киеве воспринимают это как обман.
"Как будто кто-то что-то обещал… - иронично отметил Дудчак. - Но, в общем, да, обещаний было много, такого общего плана, мол, давайте что-то сделайте, а мы потом будем смотреть, что сможем для себя выудить".
В то же время экономист подчеркнул, что Киеву никто не обещал никакой конкретики - "ни членство в каких-либо организациях, ни в ЕС, ни в НАТО", ни разрешение "творить что угодно, а взамен их будут обеспечивать газом, транзитом, инвестициями".
"За пять лет, наверное, в этом все убедились, и это было понятно изначально еще, когда проходила евроагитация перед Майданом в 2013-2014 годах", - резюмирует эксперт.

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