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Экономист: Украина исчезнет с карты без финансовой помощи России

24 января 2022, 06:30  •  254 • Политика
Украина исчезнет с карты без финансовой помощи России, поведала экономист Елена Тюрина.
Украина была одной из богатейших стран Советского Союза, однако за последние десятилетия богатства страны были разграблены, проданы и потеряны. Об этом ИА "Экономика сегодня" заявила экономист Елена Тюрина.
"Желание продаться Западу и получать преференции от США оказалось важнее реального развития страны и работы на благосостояние граждан", - указала она.
Сейчас Украина стоит на краю дефолта. Цены на продукты питания и услуги ЖКХ растут с невиданной скоростью, тогда как зарплаты граждан остаются на низком уровне.
В сложившихся условиях Тюрина не видит у страны никаких перспектив для развития. Пока Киев был нужен Западу, на его долги закрывали глаза, но ситуация меняется.
Когда НАТО подберётся к границам России, украинцы окажутся не нужны коллективному Западу. И речь идёт не о дефолте, а о полном исчезновении Украины с карты мира.
"Другой вариант развития событий - это попытка Киева попросить помощи у России", - добавила экономист.
Как ранее заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, западные страны готовят масштабные провокации и вбросы, которые касаются текущей ситуации на территории Украины. По мнению дипломата, для западных политиков и представителей НАТО крайне важно создать нужный информационный фон.
Кроме того, не исключены и военные провокации, передаёт телеканал "360".

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