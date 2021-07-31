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Экономист: США могут ввести новые санкции против России "зачётным методом"

31 июля 2021, 06:20  •  37 • Политика
США могут ввести "зачётные санкции" против России, считает экономист Владимир Васильев. Он указал на недовольство республиканцев сделкой с Германией по газопроводу "Северный поток - 2", которую заключил американский президент Джо Байден.
Руководство США на законодательном уровне обещало "поставить крест" на газопроводе "Северный поток - 2". В итоге администрация президента страны Джо Байдена заключила в итоге сделку с Германием. Ситуацию в интервью изданию "ПолитЭксперт" прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Из-за действий Байдена у американцев сложилось впечатление, что его администрация не заботится о государственных интересах. Раннее Вашингтон запретил строительство нефтепровода "Кистоун" и добычу нефти в Арктике.
Недовольные отказом от борьбы с "Северным потоком - 2" оппоненты из Республиканской партии могут предпринять попытку импичмента главы государства. Не факт, что она окажется успешной, зато будут опубликованы обвинительные статьи, что ударит по репутации политика.
В результате Джо Байдену придется маневрировать. Не исключено, что санкции в итоге вновь введут, но "зачётным методом".
"Вы просили у нас санкции, мы их ввели, но пришли к выводу, что их лучше вводить не по "Северному потоку - 2", а по правам человека или персонально против высшего политического руководства России", - описал экономит схему.
Ранее США и Германия сделали совместное заявление, посвящённое будущему "Северного потока - 2". Согласно опубликованному документу, Берлин будет добиваться от Москвы продления на 10 лет контракта на транзит газа через ГТС Украины, который истекает в 2024 году.
Но группа сенаторов-республиканцев потребовала от президента США Джо Байдена ввести санкции против "Северного потока - 2". Главе государства пригрозили блокировкой любых назначений в министерстве финансов.
Как считает политолог Владимир Брутер, Германия остаётся ключевым союзником США. Поэтому американцы не могут повлиять на достройку газопровода "Северный поток - 2".
Брутер считает заявление не соглашением, а меморандумом, который не имеет "реального веса". От Берлина потребовали ряд условий, которые носят всего лишь вербальный характер.
Директор Центра европейской информации Николай Топорнин добавил, что Штатам важно сохранить добрососедские отношения с главным партнёром по НАТО в Европе.
"С учётом того, что газопровод уже почти достроен, его пуск - это вопрос это месяца или двух, усиливать санкционное давление не стоит, не стоит из-за этого портить отношения с Германией", - цитирует его слова телеканал "360".
Политолог-экономист Малек Дудаков отметил, что сейчас республиканцы находятся в меньшинстве, поэтому демократы могут самостоятельно утвердить любые кабинетные позиции. Ультиматум Байдену является частью политического шоу.
"Республиканцы хотят показать, что Байден занимает мягкотелую позицию в отношении России. Я не думаю, что они как-то повлияют на политику администрации", - заявил эксперт в интервью News.ru.

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