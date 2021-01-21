Экономист разоблачил "неформальную кормушку" Силуанова: Как Минфин захватывает регионы

Из-за пандемии и нефтяного шока 58 из 85 российских регионов завершили 2020 год с дефицитом бюджета, сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные Федерального казначейства.

Совокупный дефицит региональных бюджетов по итогам прошлого года составил более 762 млрд рублей, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Более того, большинство регионов сохранят дефицит своих бюджетов и в 2021 году, предупреждают аналитики Moody’s, отмечая, что нестабильное восстановление экономики ведёт к рискам дальнейшего ухудшения финансового положения.

При этом в узких кругах широко известно, что в минувшем году Минфин не смог потратить порядка одного триллиона рублей, которые были собраны в виде налогов. И это, мягко говоря, ненормальная ситуация, подчеркнул ведущий.

Он добавил, что подобные остатки у ведомства наблюдаются уже третий год подряд. Ситуацию прокомментировал гость программы экономист Антон Бунич. По его мнению, такое положение вещей напоминает некую организованную систему.

Фактически в распоряжении у Министерства финансов оказался собственный фонд, за который не нужно ни перед кем отчитываться, обратил внимание эксперт: "Неформальная кормушка". При этом ведомство усиливает давление на руководителей субъектов РФ, наращивая своё влияние.