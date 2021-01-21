Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "с...
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в ...
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
Главная / Политика

Экономист разоблачил "неформальную кормушку" Силуанова: Как Минфин захватывает регионы

21 января 2021, 00:25  •  75 • Политика
Экономист Антон Бунич разоблачил "неформальную кормушку" Антона Силуанова и рассказал, как Минфин захватывает российские регионы. По его мнению, ведомству выгодно сохранять субъекты РФ в состоянии финансовой зависимости.
Из-за пандемии и нефтяного шока 58 из 85 российских регионов завершили 2020 год с дефицитом бюджета, сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные Федерального казначейства.
Совокупный дефицит региональных бюджетов по итогам прошлого года составил более 762 млрд рублей, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Более того, большинство регионов сохранят дефицит своих бюджетов и в 2021 году, предупреждают аналитики Moody’s, отмечая, что нестабильное восстановление экономики ведёт к рискам дальнейшего ухудшения финансового положения.
При этом в узких кругах широко известно, что в минувшем году Минфин не смог потратить порядка одного триллиона рублей, которые были собраны в виде налогов. И это, мягко говоря, ненормальная ситуация, подчеркнул ведущий.
Он добавил, что подобные остатки у ведомства наблюдаются уже третий год подряд. Ситуацию прокомментировал гость программы экономист Антон Бунич. По его мнению, такое положение вещей напоминает некую организованную систему.
Фактически в распоряжении у Министерства финансов оказался собственный фонд, за который не нужно ни перед кем отчитываться, обратил внимание эксперт: "Неформальная кормушка". При этом ведомство усиливает давление на руководителей субъектов РФ, наращивая своё влияние.
Кому-то выгодно сохранять регионы в состоянии финансовой зависимости. Во многих субъектах уже введено скрытое управление Минфина. Сначала они накапливают долги, потом им говорят - мол, вы же отдать их не сможете, теперь мы будем управлять вами по-иному, а вы сами не имеете никаких прав. То есть фактически вводится внутреннее управление через Минфин, что существенно увеличивает власть ведомства, - пояснил собеседник Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
20 января 2021, 22:35
Украинские власти предъявили России новые претензии
20 января 2021, 20:45
На провокационную "догадку" Клинтон в Кремле ответили отрицательно
20 января 2021, 22:35
Европарламент намерен остановить строительство "Северного потока - 2"
20 января 2021, 22:35
Трамп с Меланией прибыли во Флориду. Конспирологи не сдались: "Приманка?"
20 января 2021, 22:35
Китай нанес последний удар по администрации Трампа
20 января 2021, 22:35
"Это день Америки, демократии и надежды!": Байден стал 46-м президентом США
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 января 2021, 22:35
Украинские власти предъявили России новые претензии
20 января 2021, 22:35
Трамп с Меланией прибыли во Флориду. Конспирологи не сдались: "Приманка?"
20 января 2021, 22:35
"Это день Америки, демократии и надежды!": Байден стал 46-м президентом США
20 января 2021, 22:35
Трамп улетел: Вертолёт 45-го президента США покинул площадку у Белого дома
21 января 2021, 00:20
«Из-за отсутствия события преступления»: в Краснодаре пенсионера оправдали по делу об...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2021, 09:40
Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись
18 января 2021, 00:55
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стали «молчунами»
14 января 2021, 05:15
Импичмент Трампа остановлен, но Капитолий снова в осаде: Что происходит в столице США
19 января 2021, 14:30
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – государственная тайна?
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
17 января 2021, 16:40
Журналист стёр улыбку с лица Гордона заявлением о Крыме: "Как ни больно это украинцам"
18 января 2021, 22:55
Навальный призвал народ выходить на улицы. В ответ его осадили: "Извини, Лёша…"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.