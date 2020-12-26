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Экономист разоблачил мировой план против России: "У нас есть единственный выход…"

26 декабря 2020, 01:05  •  40 • Политика
Экономист Андрей Бунич разоблачил мировой план против России. Он заметил, что экономика РФ глубоко встроена в более глобальную структуру, притом там ей намеренно отведено одно из наихудших мест: "У нас есть единственный выход…".
Экономист Андрей Бунич оценил вероятность экономического роста в России в ближайшем будущем. Своё мнение он высказал в беседе с корреспондентом канала Царьград.
Специалист выразил уверенность, что у России есть перспективы добиться прорыва, однако реализовать их возможно лишь путём глобального переосмысления экономической политики - маленькими шажками в данной ситуации не обойтись.
Взлёт в ближайшие годы возможен на фоне международной стагнации. Однако развитие необходимо направить по суверенному пути, подчёркивает Бунич. Только тогда темпы роста могут значительно увеличиться.
А это даст возможность, конечно, обеспечить совсем другого уровня социальные выплаты, зарплаты и так далее. Всё, что связано с необходимыми изменениями, должно быть нацелено на контроль над финансовой системой, на создание собственной финансовой системы, не зависящей от спекулятивных западных рынков. Нужен курс на локализацию человеческого и финансового капитала внутри страны. И, соответственно, важны стратегическое планирование, мобилизация предпринимательства - чтобы все активные члены общества могли проявить себя максимально. Поэтому речь о целом комплексе мер, - пояснил собеседник Царьграда.
Однако пока говорить о суверенной экономической модели в России не приходится. Наша система глубоко встроена в более глобальную структуру, и это оборачивается для РФ большими потерями.
Внешние факторы сильно довлеют. При этом общая мировая экономика в стагнации, соответственно - наша тоже. Притом российскому рынку в этой международной структуре выделено самое плохое место, из всех стагнирующих стран Россия будет стагнировать больше всех. Так заведено, установлено мировыми планами. Поэтому у нас есть единственный выход - отмежеваться от этого глобального процесса максимально, - подытожил Бунич.

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