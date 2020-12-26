Экономист разоблачил мировой план против России: "У нас есть единственный выход…"

Экономист Андрей Бунич оценил вероятность экономического роста в России в ближайшем будущем. Своё мнение он высказал в беседе с корреспондентом канала Царьград.

Специалист выразил уверенность, что у России есть перспективы добиться прорыва, однако реализовать их возможно лишь путём глобального переосмысления экономической политики - маленькими шажками в данной ситуации не обойтись.

Взлёт в ближайшие годы возможен на фоне международной стагнации. Однако развитие необходимо направить по суверенному пути, подчёркивает Бунич. Только тогда темпы роста могут значительно увеличиться.

А это даст возможность, конечно, обеспечить совсем другого уровня социальные выплаты, зарплаты и так далее. Всё, что связано с необходимыми изменениями, должно быть нацелено на контроль над финансовой системой, на создание собственной финансовой системы, не зависящей от спекулятивных западных рынков. Нужен курс на локализацию человеческого и финансового капитала внутри страны. И, соответственно, важны стратегическое планирование, мобилизация предпринимательства - чтобы все активные члены общества могли проявить себя максимально. Поэтому речь о целом комплексе мер, - пояснил собеседник Царьграда.

Однако пока говорить о суверенной экономической модели в России не приходится. Наша система глубоко встроена в более глобальную структуру, и это оборачивается для РФ большими потерями.