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Экономист разоблачил мировой план против России: "У нас есть единственный выход…"
26 декабря 2020, 01:05 • 40 • Политика
Экономист Андрей Бунич разоблачил мировой план против России. Он заметил, что экономика РФ глубоко встроена в более глобальную структуру, притом там ей намеренно отведено одно из наихудших мест: "У нас есть единственный выход…".
Экономист Андрей Бунич оценил вероятность экономического роста в России в ближайшем будущем. Своё мнение он высказал в беседе с корреспондентом канала Царьград.
Специалист выразил уверенность, что у России есть перспективы добиться прорыва, однако реализовать их возможно лишь путём глобального переосмысления экономической политики - маленькими шажками в данной ситуации не обойтись.
Взлёт в ближайшие годы возможен на фоне международной стагнации. Однако развитие необходимо направить по суверенному пути, подчёркивает Бунич. Только тогда темпы роста могут значительно увеличиться.
Однако пока говорить о суверенной экономической модели в России не приходится. Наша система глубоко встроена в более глобальную структуру, и это оборачивается для РФ большими потерями.
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