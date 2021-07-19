Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина хочет денег за исполнение Минских соглашений: В Киеве назвали цену
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после пр...
Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых
Главная / Политика

Экономист просчитал ключевое решение ЦБ: "Не хотел бы это говорить, но..."

19 июля 2021, 19:20  •  131 • Политика
В пятницу, 23 июля, состоится очередное заседание совета директоров Центробанка. Экономист Василий Колташов просчитал ключевое решение ЦБ, которое, скорее всего, будет принято в рамках этого совещания: "Не хотел бы это говорить, но…"
В пятницу, 23 июля, состоится очередное заседание совета директоров Центробанка, обратил внимание ведущий канала Царьград Никита Комаров в программе "Без цензуры".
Согласно большинству прогнозов финансовых организаций, в ходе этого совещания будет принято решение о новом повышении ключевой ставки. Гость студии - экономист Василий Колташов - поделился своими соображениями на этот счёт:
Я не хотел бы этого говорить, но я боюсь, что ключевая ставка будет повышена.
Эксперт заметил, что ЦБ твёрдо берёт курс на дальнейшее увеличение этого показателя, причём постепенно набирая темп. Эту тенденцию можно попытаться объяснить, но едва ли её можно сейчас переломить, поскольку очевидно, что главное решение уже принято.
Попытаться объяснить этот шаг можно в разных контекстах, добавил собеседник "Первого русского". Например, можно считать это "формой либерального вредительства, направленной на борьбу с инфляцией".
Но специалист подчеркнул, что инфляция в России носит международный характер и зарождается преимущественно в США. То есть к нам она заносится с ростом мировых цен на товары.
Следовательно, повышение ключевой ставки отечественным Центробанком абсолютно неэффективно в плане борьбы с инфляцией такого рода, подытожил Колташов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






131
Источник
Похожие новости
19 июля 2021, 11:05
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
19 июля 2021, 03:45
Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских
19 июля 2021, 07:25
"Эпоха бедности закончилась!": На Украине заявили о переходе на новый уровень
19 июля 2021, 07:25
Россия рассекретила "лицо" новейшего боевого самолёта
19 июля 2021, 12:55
Звезда телеэкрана восхитился американцами и напомнил русским о "позорной" войне
19 июля 2021, 03:45
"Банка тараканов" Виталия Кличко: 7 незабываемых цитат мэра Киева
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июля 2021, 21:20
Провал в Молдавии круче, чем Евромайдан
18 июля 2021, 04:50
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после предательства США
16 июля 2021, 22:35
Для Донбасса это должно стать невыносимым: Логика украинских генералов потрясла цинизмом
14 июля 2021, 08:10
Деньги умерших пенсионеров в центре скандала: "Система трещит по швам"
16 июля 2021, 03:15
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "Северный поток - 2"
12 июля 2021, 23:10
Свернули не туда - России придётся исправить ошибку. И речь не только об Украине
14 июля 2021, 04:30
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.