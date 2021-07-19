Экономист просчитал ключевое решение ЦБ: "Не хотел бы это говорить, но..."

В пятницу, 23 июля, состоится очередное заседание совета директоров Центробанка. Экономист Василий Колташов просчитал ключевое решение ЦБ, которое, скорее всего, будет принято в рамках этого совещания: "Не хотел бы это говорить, но…"

В пятницу, 23 июля, состоится очередное заседание совета директоров Центробанка, обратил внимание ведущий канала Царьград Никита Комаров в программе "Без цензуры".

Согласно большинству прогнозов финансовых организаций, в ходе этого совещания будет принято решение о новом повышении ключевой ставки. Гость студии - экономист Василий Колташов - поделился своими соображениями на этот счёт:

Я не хотел бы этого говорить, но я боюсь, что ключевая ставка будет повышена.

Эксперт заметил, что ЦБ твёрдо берёт курс на дальнейшее увеличение этого показателя, причём постепенно набирая темп. Эту тенденцию можно попытаться объяснить, но едва ли её можно сейчас переломить, поскольку очевидно, что главное решение уже принято.

Попытаться объяснить этот шаг можно в разных контекстах, добавил собеседник "Первого русского". Например, можно считать это "формой либерального вредительства, направленной на борьбу с инфляцией".

Но специалист подчеркнул, что инфляция в России носит международный характер и зарождается преимущественно в США. То есть к нам она заносится с ростом мировых цен на товары.

Следовательно, повышение ключевой ставки отечественным Центробанком абсолютно неэффективно в плане борьбы с инфляцией такого рода, подытожил Колташов.