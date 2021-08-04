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Экономист призвал не "вешать собак" на Набиуллину: "Многие переоценивают роль ЦБ"

04 августа 2021, 20:20  •  114 • Политика
Экономист Алексей Зубец призвал не "вешать собак" на Эльвиру Набиуллину. По его мнению, Центробанк в действительности мало что контролирует в отечественной экономике: "Многие переоценивают роль ЦБ".
Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, комментируя в эфире программы "Царьград. Главное" недавнее повышение ключевой ставки, обратил внимание, что ЦБ идёт "по пути скидывания с себя полномочий".
Регулятор отвечает за контроль финансового рынка, а в части макроэкономики он, по сути, контролирует только один важный индикатор - потребительскую инфляцию. Эксперт признался, что не очень понимает, почему Банк России не контролирует также промышленную инфляцию:
Любой нормальный Центральный банк в любой развитой стране мира отвечает за два-три показателя, помимо инфляции. Это безработица, развитие экономики и так далее. […]. В нашей стране очень многие переоценивают роль ЦБ.
Между тем из всех инструментов управления экономикой Центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной контролирует фактически только один - ставку кредита, который получают люди и бизнес, добавил Зубец.
В то же время есть масса других факторов, которые влияют на денежную массу, а значит, и на инфляцию. Это доходы населения, накопления в банках, способность самих банков управлять ставкой по кредитам за счёт собственных ресурсов и так далее.
То есть ЦБ в нашей стране мало что контролирует. Просто по определению. При этом на него вешают всех собак - это неправильно, - считает экономист.

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