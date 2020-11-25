Экономист пояснил, почему украинцы никогда не выберутся из нищеты

На недавнем собрании члены G20 одобрили мораторий на обслуживание долга для развивающихся стран до середины 2021 года с возможностью продления. В этом списке реструктуризации Украины нет. Об этом в своем блоге написал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.«Наши политические элиты, с помощью погашения долгов покупают себе легитимность в западном финансовом мире. За бюджетные деньги обеспечивают комфортный режим для своих счетов, яхт, вилл и квартир в Лондоне.На западе о богатстве страны судят по уровню благосостоянии богатых, а не по уровню нищеты бедных.Исходя из этого критерия, нас никогда не включат в список реструктуризации и не дадут существенный пакет финансовой помощи.Запад считает, что для спасения Украины должен раскошелиться украинский олигарх и чиновник-коррупционер, а не немецкий налогоплательщик.Именно поэтому помогать будут Мьянме, хоть она далеко от Европы, но там политики ходят в юбках-лонджи и не потому что это модно, как у нас, когда многие чиновники напяливают дизайнерские вышиванки, а потому, что это их повседневная одежда — дешевая и практичная», — пояснил экономист, почему Запад не реструктуризирует долги Украины.По его словам, он еще весной, когда кризис только разгорался, предупреждал, что «мы будем жалеть каждую гривну и доллар, потраченные на выплату долгов в период пандемии и экономического кризиса».«Сумма бюджетных средств, направленная на погашение и обслуживание суверенного долга в этом году приближается к 500 млрд. грн.Этих денег вполне хватило бы и на помощь населению и на поддержку малого и среднего бизнеса.Если выплатить 12 млн. человек (плательщики налогов) на период полного локдауна по одной средней зарплате, на это бы понадобилось 120 млрд. грн. в месяц. Еще одна пенсия пенсионерам — порядка 36 млрд. грн, то есть суммарно до 150 млрд. грн. Реструктуризация долгов (изменение срока погашения долга) — это возможность отправить страну на полный локдаун на срок до 2-3 месяцев. Но с деньгами.Вместо этого, этой зимой мы подходим к пику пандемии и дну экономического кризиса с пустыми казначейскими счетами и замороженными статьями бюджетных расходов. Денег нет. Они потрачены "на дороги" как в известной басне про муравья и стрекозу, которая лето красное пропела», — отметил Алексей Кущ.При этом, как подчеркнул экономист, кредиторы остались довольны. В сентябре им погасили планово 2 млрд. дол. (исторический рекорд разового платежа, которым гордился нынешний министр финансов). А летом, не планово, долги с погашением в 2021-2022 годах на 800 млн. долларов. А еще в августе — ВВП-варранты «имени Яресько» на 320 млн. долларов (смешно сейчас говорить о важности этого платежа, не правда ли).