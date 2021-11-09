Экономист: Польшу и Прибалтику заставят заплатить за всё

Польша и Прибалтика дорого заплатят за "войну" с "Газпромом". "С Прибалтикой, скорее всего, будут договариваться достаточно жёстко. С Польшей - тоже", - уверен экономист Василий Колташов.

Германия проигнорировала протесты Польши по поводу газопровода "Северный поток - 2", пишет немецкий журнал Der Spiegel. Что это означает для Польши и Прибалтики, объяснил экономист Василий Колташов.

Речь идёт о сертификации "Северного потока - 2". По данным издания, немецкое правительство не обратило внимания на высказанные польской стороной опасения по поводу того, что "Газпром" якобы ставит под угрозу безопасность поставок газа определённым государствам-членам, регионам или даже всему ЕС.

По мнению экономиста, в Европе постепенно начали осознавать, что переход к либеральной модели закупок газа на спотовых рынках был ошибочным. Теперь такие страны, как Германия, Венгрия, Молдавия и Болгария, стремятся к долгосрочным контрактам на поставку энергоносителя из России.

Так, Болгария недавно договорилась с Россией о поставках газа со скидками. Это ещё раз подчёркивает, что иметь хорошие деловые отношения с Россией гораздо выгоднее, чем пытаться как-то перехитрить "Газпром" или поставить его в невыгодное положение. Однако учитывая русофобскую политику Польши и стран Прибалтики, им скидка явно не грозит. Они будут платить по полной.

С Прибалтикой, скорее всего, будут договариваться достаточно жёстко. С Польшей - тоже. Она вела себя безобразно в прошлом году, приняв судебные решения, привязавшие "Газпром" к спотовым ценам. Потом они оказались крайне болезненными для Варшавы,

- резюмировал Василий Колташов в беседе с Nation News.