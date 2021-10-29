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Экономист озвучил три способа давления России на Украину

29 октября 2021, 12:05  •  146 • Политика
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Полная экономическая блокада Незалежной невозможна
Безусловно, международные отношения Москвы и Киева сегодня оставляют желать лучшего. На фоне большого количества политических разногласий Украина остается в экономической зависимости от России. Экономист Алексей Зубец озвучил три способа, с помощью которых наша страна может оказать давление на киевский режим.
Он опроверг заявление бывшего председателя кабмина Незалежной Николая Азарова, который считает, что экономическая блокада со стороны России привела бы к падению украинских властей. Эксперт подчеркнул, что у Украины остается открытой западная граница, а также есть возможность вести торговые отношения с Турцией.
"Экономическая блокада Украины в чистом виде невозможна", – отметил Зубец.
Меж тем, способы давления, по его мнению, есть. К примеру, Россия может приостановить поставки коксующегося угля, что приведет к пятидесятипроцентному снижению мощностей в металлургической сфере, от которой сильно зависит экономика Незалежной.
Кроме того, наша страна может прекратить экспорт голубого топлива на Украину, считает экономист. Он также отметил, что Россия может перекрыть воздушное пространство Незалалежной, если вдруг начнутся боевые действия. Эксперт уверен, что по трем озвученным позициям Москва может серьезно надавить на Киев и повилять на украинскую экономику.

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