Экономист оценил расчёт «Нафтогазом» цен транзита российского газа

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак оценил в беседе с RT расчёт компанией «Нафтогаз» тарифов на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет.

«Очевидно, что Украина предлагает исключительно те варианты, которые её устраивают. Пока это не похоже на поиск компромиссов. Цифры очень высокие, и вряд ли это устроит Россию. Скорее всего, это только первый шаг, и заявление со стороны «Нафтогаза» — попытка сделать вид, что они идут навстречу. Возможно, в будущем появятся более реальные цифры», — сказал Дудчак.

Тем не менее, как отметил эксперт, действия «Нафтогаза» в последние годы говорят о том, что компания не готова к компромиссам.

«Кроме этих условий по транзиту так и не было высказано никаких идей о прекращении судебных разбирательств, о поиске оптимальных для обеих сторон решений», — сказал он.

Ранее в компании «Нафтогаз» рассчитали тарифы на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет в зависимости от объёма бронирования мощности.

Согласно расчётам компании, тариф на период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м стоимость составит $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км.