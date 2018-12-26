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Экономист оценил предложение Рады ограничить обращение рубля на Украине
26 декабря 2018, 17:54 • 115 • Украина
Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Верховной рады, лидера партии «Справедливость» Валентина Наливайченко об ограничении обращения рубля на территории Украины в ответ на санкции со стороны России.
РИА Новости
«Это такая мера, с которой простые украинцы смогут справиться. Но они зарабатывают деньги в России, им придётся конвертировать заработок в доллары и потом переводить деньги в гривны», — считает эксперт.
Он также отметил, что «такая мера — скорее политическая, чем реальная, которая может на что-то повлиять и нанести ущерб России».
«Пострадают те, кто будет вынужден конвертировать дважды. Это создаст дополнительные проблемы для людей с украинскими паспортами, которые отправляют деньги на родину», — сказал Дудчак.
Ранее в Верховной раде предложили ограничить обращение рубля на территории Украины.
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