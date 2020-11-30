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Экономист объяснил, почему ни США, ни МВФ не спишут Украине долги
30 ноября 2020, 18:15 • 134 • Украина
Международный валютный фонд (МВФ) крайне редко прибегает к практике списания долгов, полностью долги не списывались никогда. Об этом в комментарии ФАН рассказал старший аналитик «Альпари Евразия» (Минск) Вадим Иосуб.
Списать долги
В начале 2021 года Украина может обратиться к Соединенным Штатам с просьбой о частичной реструктуризации внешнего долга. Такое заявление сделал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Как он отметил, Украина планирует дождаться обновления американской администрации, потому что она влияет на всех остальных кредиторов.
В статусе разговоров
Вадим Иосуб напомнил заявление главы Минфина Украины Сергея Марченко. По его словам, МВФ не станет оказывать Украине чрезвычайную финансовую помощь, чтобы покрыть дефицит бюджета. Киев обращался в МВФ с просьбой задействовать инструмент Emergency Finance — экстренное финансирование, когда у государства есть серьезные проблемы.
Но, заметил эксперт, есть для Украины и обнадеживающие новости. В конце прошлой недели Министерство финансов Украины успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год. Это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ на Украину и получения очередного транша. Речь идет о сокращении дефицита бюджета 2021 года с 6% до 5,5% ВВП или на 24 миллиарда гривен.
До конца 2020 года Украина больше не получит кредит от МВФ. При этом ранее МВФ выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек.
Автор: Максим Вручный
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