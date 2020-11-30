Экономист объяснил, почему ни США, ни МВФ не спишут Украине долги

Международный валютный фонд (МВФ) крайне редко прибегает к практике списания долгов, полностью долги не списывались никогда. Об этом в комментарии ФАН рассказал старший аналитик «Альпари Евразия» (Минск) Вадим Иосуб.

Списать долги

В начале 2021 года Украина может обратиться к Соединенным Штатам с просьбой о частичной реструктуризации внешнего долга. Такое заявление сделал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Как он отметил, Украина планирует дождаться обновления американской администрации, потому что она влияет на всех остальных кредиторов.

«Они — основной кредитор или стейкхолдер, влияющий на всех кредиторов. С новой администрацией, поскольку позиция Украины для них важна и близка, нужно провести переговоры по частичной реструктуризации долга», — сказал Арахамия.

В статусе разговоров

Вадим Иосуб напомнил заявление главы Минфина Украины Сергея Марченко. По его словам, МВФ не станет оказывать Украине чрезвычайную финансовую помощь, чтобы покрыть дефицит бюджета. Киев обращался в МВФ с просьбой задействовать инструмент Emergency Finance — экстренное финансирование, когда у государства есть серьезные проблемы.

«Ответ партнеров из МВФ был таким: «Уважаемая Украина, у вас есть программа, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас Emergency finance». МВФ четко дал понять, что будет работать с Украиной только в рамках существующей программы, и Киеву необходимо выполнять ее условия», — пояснил Вадим Иосуб.

Но, заметил эксперт, есть для Украины и обнадеживающие новости. В конце прошлой недели Министерство финансов Украины успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год. Это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ на Украину и получения очередного транша. Речь идет о сокращении дефицита бюджета 2021 года с 6% до 5,5% ВВП или на 24 миллиарда гривен.

«Что касается разговоров о возможной попытке новой реструктуризации долга Украины, то пока они остаются в статусе разговоров. Тема муссируется на уровне депутатов Верховной рады, но о ее поддержке пока не заявляли ни в кабмине, ни в офисе президента. МВФ крайне редко прибегает к практике списания долгов, полностью долги не списывались никогда. Например, весной этого года было списано 25 странам долги на 215 миллионов долларов. Это такие страны, как Афганистан, Гаити, Чад, Руанда. То есть даже не развивающиеся, а самые нищие страны на планете. К числу таких стран Украину не относят. Но даже в этом случае это не подарок со стороны МВФ, а покрытие долгов за счет доноров», — заключил Вадим Иосуб.

До конца 2020 года Украина больше не получит кредит от МВФ. При этом ранее МВФ выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек.