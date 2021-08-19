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Экономист обвинил Меркель в краже части украинского бюджета: "Развели по классике"
19 августа 2021, 08:40 • 121 • Политика
Экономист Юрий Атаманюк обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в краже части украинского бюджета. По мнению эксперта, украинцев при этом "развели… по классике вот полностью".
В эфире телеканала "НАШ" он заявил о том, что Меркель в вопросе энергетики обеспечивала исключительно интересы немецкого народа и своей страны в целом, но не интересы украинцев.
"Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию", - сказал он.
По словам экономиста, именно от Германии теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европа, а кроме того, ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности. Украина же в целом получила рухнувшую промышленность.
Он также добавил, что в результате на Украине тех, кто "ограбил" страну и привёл к падению её экономики, благодарят и считают партнёрами.
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