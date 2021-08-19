Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
США нанесли удар по лучшим людям России
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в ...
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
Главная / Политика

Экономист обвинил Меркель в краже части украинского бюджета: "Развели по классике"

19 августа 2021, 08:40  •  121 • Политика
Экономист Юрий Атаманюк обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в краже части украинского бюджета. По мнению эксперта, украинцев при этом "развели… по классике вот полностью".
В эфире телеканала "НАШ" он заявил о том, что Меркель в вопросе энергетики обеспечивала исключительно интересы немецкого народа и своей страны в целом, но не интересы украинцев.
"Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа, на котором зарабатывала Украина пять миллиардов ежегодно, на Германию", - сказал он.
По словам экономиста, именно от Германии теперь будет зависеть энергетическая безопасность Европа, а кроме того, ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности. Украина же в целом получила рухнувшую промышленность.
Он также добавил, что в результате на Украине тех, кто "ограбил" страну и привёл к падению её экономики, благодарят и считают партнёрами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





121
Источник
Похожие новости
19 августа 2021, 02:15
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
19 августа 2021, 02:15
Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить
19 августа 2021, 00:25
Эрдоган озвучил отношение Турции к новой власти в Афганистане
19 августа 2021, 06:50
Американцы выставили против России "легион": Патрушев разоблачил "агентов влияния"
19 августа 2021, 01:20
Эксперты объяснили появление «интервью Навального» грузинскому СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2021, 19:45
"Спутник V" не пускают на Запад даже не столько из-за политики - эксперт: "Это огромный урок"
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-би-си" и "Дожде"
13 августа 2021, 04:05
Одна женщина погибла: что известно о взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже
13 августа 2021, 19:45
Министр обороны Китая сделал заявление после учений с русскими
17 августа 2021, 03:30
Украинцы записали казахов в союзники по Крыму
17 августа 2021, 00:45
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
18 августа 2021, 04:15
"Россия не торгует территориями": На условие МИД Украины по Крыму в Госдуме ответили своим условием
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.