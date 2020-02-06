Экономист о рекордных закупках США нефти из России: звучит парадоксом

Осенью 2019 года Россия резко увеличила объемы поставок нефти и нефтепродуктов в США. Это следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США за январь-ноябрь, отмечает РБК.

В октябре США закупили у России 20,9 миллиона баррелей, сделав ее вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов. На первом месте – Канада, которая экспортировала 136,5 миллиона баррелей.

Поставки из Мексики составили 17,089 миллиона баррелей, из Саудовской Аравии ‒ 13,766 миллиона баррелей.

Как пишут аналитики Caracas Capital в отчете, с которым ознакомился РБК, экспорт энергоносителей в США стал рекордным для России за последние восемь лет. Больше страна поставляла только в ноябре 2011 года.

Политолог, экономист Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал эти данные.

"Это звучит парадоксом. Потому что огромные усилия администрация (президента США Дональда) Трампа, при полной поддержке, кстати, конгресса, прилагала для ограничения возможностей России ‒ в этом отношении у администрации и конгресса не полный, но консенсус. И заметное место в этом консенсусе уделяется подтверждению статуса США как крупнейшего производителя энергоносителей. Президент Трамп гордится этим статусом, это проявилось, например, во время визита (госсекретаря Майка) Помпео в Минск, где он сказал, что США являются первым государством мира по производству энергоносителей. И в этой ситуации, когда Россию изо всех сил пытаются выпихнуть с самого дорогого энергетического рынка ‒ европейского, когда строятся всякие козни против российской нефти, вдруг оказывается, что Россия входит в число крупнейших поставщиков энергоносителей в США", ‒ отметил Андрей Суздальцев.

По его мнению, это лишний раз свидетельствует о высоких показателях эффективности российского ТЭК.

"Российский топливно-энергетический комплекс оказался наиболее сбалансированным, по сочетанию цены и качества его продукция оказалась настолько востребованной, что за ней даже стоит очередь. Фактически в условиях санкций российский ТЭК смог выйти на очень хорошие результаты, это большая победа нашей экономики", ‒ считает Андрей Суздальцев.