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Экономист не исключил досрочную отставку Набиуллиной: "Но она уйдёт не одна…"

19 декабря 2020, 02:15  •  20 • Политика
Экономист Антон Любич не исключил досрочную отставку Эльвиры Набиуллиной. Однако это возможно лишь при одном условии: "Но она уйдёт не одна…". В таком случае вместе с ней кресел также лишатся Антон Силуанов, Максим Решетников и, возможно, Герман Греф.
Экономический обозреватель канала Царьград Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" обсудил с экспертами возможную отставку руководителя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
Ведущий "Первого русского" задал прямой вопрос своим собеседникам, кандидату экономических наук Алексею Лапушкину и экономисту Антону Любичу:
Набиуллина уйдёт? Появилась такая информация…
Первый из экспертов ответил отрицательно. На последующий вопрос о причине такой непотопляемости главы Банка России он заметил, что осуществить подобные важнейшие кадровые перестановки на фоне кризиса было бы довольно сложно.
Президенту сейчас будет очень трудно производить такие серьёзные изменения в условиях ухудшающейся экономической ситуации, - считает Лапушкин.
Другой гость программы между тем всё же допустил возможность досрочного ухода Набиуллиной с поста. Однако это может произойти лишь при одном условии, подчеркнул он.
Я не исключаю такого поворота. Но если она и уйдёт, то не одна. Либо будет принято решение об отставке сразу и Набиуллиной, и Силуанова, и Решетникова, и, возможно, Грефа, либо пока останутся все из них, - выразил мнение Любич.
Он пояснил, что вместе с главой ЦБ министр финансов Антон Силуанов, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников, глава Сбера Герман Греф проводят единую экономическую политику, как одна команда: "Убирать кого-то одного, не убирая остальных, не имеет смысла".
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