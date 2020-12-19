Экономист не исключил досрочную отставку Набиуллиной: "Но она уйдёт не одна…"

Экономический обозреватель канала Царьград Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" обсудил с экспертами возможную отставку руководителя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Ведущий "Первого русского" задал прямой вопрос своим собеседникам, кандидату экономических наук Алексею Лапушкину и экономисту Антону Любичу:

Набиуллина уйдёт? Появилась такая информация…

Первый из экспертов ответил отрицательно. На последующий вопрос о причине такой непотопляемости главы Банка России он заметил, что осуществить подобные важнейшие кадровые перестановки на фоне кризиса было бы довольно сложно.

Президенту сейчас будет очень трудно производить такие серьёзные изменения в условиях ухудшающейся экономической ситуации, - считает Лапушкин.

Другой гость программы между тем всё же допустил возможность досрочного ухода Набиуллиной с поста. Однако это может произойти лишь при одном условии, подчеркнул он.

Я не исключаю такого поворота. Но если она и уйдёт, то не одна. Либо будет принято решение об отставке сразу и Набиуллиной, и Силуанова, и Решетникова, и, возможно, Грефа, либо пока останутся все из них, - выразил мнение Любич.

Он пояснил, что вместе с главой ЦБ министр финансов Антон Силуанов, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников, глава Сбера Герман Греф проводят единую экономическую политику, как одна команда: "Убирать кого-то одного, не убирая остальных, не имеет смысла".