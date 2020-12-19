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Экономист не исключил досрочную отставку Набиуллиной: "Но она уйдёт не одна…"
19 декабря 2020, 02:15 • 20 • Политика
Экономист Антон Любич не исключил досрочную отставку Эльвиры Набиуллиной. Однако это возможно лишь при одном условии: "Но она уйдёт не одна…". В таком случае вместе с ней кресел также лишатся Антон Силуанов, Максим Решетников и, возможно, Герман Греф.
Экономический обозреватель канала Царьград Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" обсудил с экспертами возможную отставку руководителя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
Ведущий "Первого русского" задал прямой вопрос своим собеседникам, кандидату экономических наук Алексею Лапушкину и экономисту Антону Любичу:
Первый из экспертов ответил отрицательно. На последующий вопрос о причине такой непотопляемости главы Банка России он заметил, что осуществить подобные важнейшие кадровые перестановки на фоне кризиса было бы довольно сложно.
Другой гость программы между тем всё же допустил возможность досрочного ухода Набиуллиной с поста. Однако это может произойти лишь при одном условии, подчеркнул он.
Он пояснил, что вместе с главой ЦБ министр финансов Антон Силуанов, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников, глава Сбера Герман Греф проводят единую экономическую политику, как одна команда: "Убирать кого-то одного, не убирая остальных, не имеет смысла".
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