Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жа...
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию...
Нет - и точка: Вучич закрыл вопрос с Россией
Главная / Политика

Экономист назвал способные разрушить экономику Белоруссии санкции

03 июня 2021, 11:15  •  59 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Западу нужно пересмотреть свою политику в отношении республики, считает эксперт
Многие аналитики не раз отмечали, что санкции в отношении Белоруссии не работают. Экономика Республики продолжает нормально функционировать. Так произошло и в случае с рестрикциями Запада в связи с инцидентом с самолетом Ryanair. Однако эксперты назвали способ, который поможет приструнить Александра Лукашенко.
Экономист Борис Кушнирук объяснил, что бить надо по ключевым отраслям белорусской экономики: машиностроению и химической промышленности. Однако есть риск, что в этом случае неизбежен аншлюс РФ и РБ. 
Так, эксперт указал на то, что в последнее время режим Лукашенко стал особенно сильно зависеть от Москвы. Это не может не создавать угрозы для Украины – как экономические, так и военные.
"С точки зрения военной безопасности, потому что с территории Беларуси может прийти и террористическая и открытая военная угроза, так и с точки зрения экономической безопасности",
– объяснил Кушнирук в эфире "Обозревателя". 
В связи с этим, продолжил эксперт, необходимо снизить зависимость Киева от Минска. А она, кстати, достаточно высокая. Например, только в прошлом году Украина экспортировало товаров на 1,3 млрд, при этом импортировав из Белоруссии на 2,9 млрд. Большую часть последней суммы составили как раз минеральные удобрения, товары машиностроительной отрасли. 
Иными словами, Киеву нужно вводить ограничения именно в отношении этих направлений. Возможно, даже полностью перекрыть импорт. 
Однако не стоит забывать, что в том случае, если экономика Республики окажется в руинах, у Лукашенко не останется выхода, кроме как пойти на интеграцию с Россией. 
"Начнется процесс аншлюса – захвата Белоруссии со стороны России и фактически попытки создать обновленное союзное государство", 
– предостерег аналитик. 
Ранее Украина пригрозила Белоруссии мгновенными санкциями в случае, если самолеты "Белавиа" начнут летать в Крым. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
03 июня 2021, 00:15
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
03 июня 2021, 02:05
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
03 июня 2021, 02:05
Мария Захарова своим внешним видом потроллила НАТО
03 июня 2021, 00:15
Чего боится Зеленский: Политолог раскрыл схему Германии по избавлению от посредников
03 июня 2021, 05:45
Китайцы выяснили, кто сможет погубить Россию. И это не США
03 июня 2021, 05:45
"Я всё понимаю": Ройзман подготовился к аресту
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2021, 16:50
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"
31 мая 2021, 08:05
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины
30 мая 2021, 14:40
Маргарита Симоньян о подготовке госпереворота: "Недолго и недорого"
27 мая 2021, 10:35
Симоньян раскрыла секретный план США: "Должны были погибнуть десятки миллионов"
29 мая 2021, 19:25
В России выступили за признание независимости республик Донбасса
31 мая 2021, 22:45
Хотел сбежать в Варшаву: Экс-директор "Открытой России"* доставлен на допрос в СК - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.