Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
Главная / Политика

Экономист назвал ошибку Зеленского на переговорах с Байденом: "Так не выходят на внешнюю арену"

07 сентября 2021, 01:05  •  77 • Политика
Журнал National Interest утверждает, что Зеленский уехал из США почти с пустыми руками. "В этих переговорах у нас была абсолютно пораженческая, продажная, на все готовая психология. Так не выходят на внешнюю арену и на внешние рынки", - прокомментировал украинский экономист.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США не смог достичь ни одной из главных целей Киева, уехав из Вашингтона "почти с пустыми руками", пишет американском журнале The National Interest. Украинский экономист Юрий Атаманюк назвал американскую помощь Украине "унизительной подачкой".
Речь идёт о 60 миллионах долларов военной помощи, которые выделил Украине из американского бюджета президент США Джо Байден. По мнению украинского экономиста – это просто издевательство.
Реально нам дали унизительную подачку. Потому что 60 миллионов долларов на оборону, из которых львиная доля пройдет через инструкторов, через методички, через различные фонды взаимопомощи, это просто ничто,
- заявил Юрий Атаманюк в эфире украинского телеканала "Наш".
Экономист добавил, что если бы прямо сейчас он раздал по одной гривне всем гостям студии, то на него бы все обиделись. Потому что это "унизительно, оскорбительно и ненормально".
При этом Атаманюк признал, что Незалежная очень нуждается в финансовой помощи Запада. Потому что своих денег на решение ключевых проблем страны у Киева нет. В этой связи экономист раскритиковал Зеленского за то, что он не смог добиться от Байдена чего-то более ощутимого.
В этих переговорах у нас была абсолютно пораженческая, продажная, на все готовая психология. Так не выходят на внешнюю арену и на внешние рынки,
- цитирует эксперта Nation News.
Он подчеркнул, что для того, чтобы Украину начали уважать в мире, она должна начать уважать саму себя. В частности, на переговорах страна должна нормально ставить вопросы. И у Киева должны быть альтернативы в переговорах, подытожил экономист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





77
Источник
Похожие новости
06 сентября 2021, 23:15
"Лучшее решение, принятое Россией": Британские читатели вступились за русского отца
06 сентября 2021, 23:15
На Украине выяснили причину смерти белорусского активиста Шишова
06 сентября 2021, 23:15
Советник офиса Зеленского обвинил военных: "Помните, как мы все сдались в Крыму?"
06 сентября 2021, 23:15
США могут превратить Украину в "камикадзе" - политолог
06 сентября 2021, 23:15
Поляки требуют от НАТО показать России силу из-за учений "Запад-2021"
06 сентября 2021, 23:15
Пандемия по-африкански: Невакцинированные лишатся доступа к банковским услугам
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2021, 23:15
"Лучшее решение, принятое Россией": Британские читатели вступились за русск...
06 сентября 2021, 23:15
На Украине выяснили причину смерти белорусского активиста Шишова
06 сентября 2021, 23:15
Советник офиса Зеленского обвинил военных: "Помните, как мы все сдались в Крыму?...
06 сентября 2021, 23:15
США могут превратить Украину в "камикадзе" - политолог
06 сентября 2021, 23:15
Поляки требуют от НАТО показать России силу из-за учений "Запад-2021"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2021, 03:10
«МВ»: Киев подписал приговор молдавскому Днестру
06 сентября 2021, 08:35
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
31 августа 2021, 01:20
Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов двух стран
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
04 сентября 2021, 17:10
"Где котёл будет, панове?" Журналист назвал последний роковой шаг Киева с Донбассом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.