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Экономист назвал ошибку Зеленского на переговорах с Байденом: "Так не выходят на внешнюю арену"
07 сентября 2021, 01:05 • 77 • Политика
Журнал National Interest утверждает, что Зеленский уехал из США почти с пустыми руками. "В этих переговорах у нас была абсолютно пораженческая, продажная, на все готовая психология. Так не выходят на внешнюю арену и на внешние рынки", - прокомментировал украинский экономист.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США не смог достичь ни одной из главных целей Киева, уехав из Вашингтона "почти с пустыми руками", пишет американском журнале The National Interest. Украинский экономист Юрий Атаманюк назвал американскую помощь Украине "унизительной подачкой".
Речь идёт о 60 миллионах долларов военной помощи, которые выделил Украине из американского бюджета президент США Джо Байден. По мнению украинского экономиста – это просто издевательство.
- заявил Юрий Атаманюк в эфире украинского телеканала "Наш".
Экономист добавил, что если бы прямо сейчас он раздал по одной гривне всем гостям студии, то на него бы все обиделись. Потому что это "унизительно, оскорбительно и ненормально".
При этом Атаманюк признал, что Незалежная очень нуждается в финансовой помощи Запада. Потому что своих денег на решение ключевых проблем страны у Киева нет. В этой связи экономист раскритиковал Зеленского за то, что он не смог добиться от Байдена чего-то более ощутимого.
- цитирует эксперта Nation News.
Он подчеркнул, что для того, чтобы Украину начали уважать в мире, она должна начать уважать саму себя. В частности, на переговорах страна должна нормально ставить вопросы. И у Киева должны быть альтернативы в переговорах, подытожил экономист.
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