Экономист назвал ошибку Зеленского на переговорах с Байденом: "Так не выходят на внешнюю арену"

Журнал National Interest утверждает, что Зеленский уехал из США почти с пустыми руками. "В этих переговорах у нас была абсолютно пораженческая, продажная, на все готовая психология. Так не выходят на внешнюю арену и на внешние рынки", - прокомментировал украинский экономист.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США не смог достичь ни одной из главных целей Киева, уехав из Вашингтона "почти с пустыми руками", пишет американском журнале The National Interest. Украинский экономист Юрий Атаманюк назвал американскую помощь Украине "унизительной подачкой".

Речь идёт о 60 миллионах долларов военной помощи, которые выделил Украине из американского бюджета президент США Джо Байден. По мнению украинского экономиста – это просто издевательство.

Реально нам дали унизительную подачку. Потому что 60 миллионов долларов на оборону, из которых львиная доля пройдет через инструкторов, через методички, через различные фонды взаимопомощи, это просто ничто,

- заявил Юрий Атаманюк в эфире украинского телеканала "Наш".

Экономист добавил, что если бы прямо сейчас он раздал по одной гривне всем гостям студии, то на него бы все обиделись. Потому что это "унизительно, оскорбительно и ненормально".

При этом Атаманюк признал, что Незалежная очень нуждается в финансовой помощи Запада. Потому что своих денег на решение ключевых проблем страны у Киева нет. В этой связи экономист раскритиковал Зеленского за то, что он не смог добиться от Байдена чего-то более ощутимого.

В этих переговорах у нас была абсолютно пораженческая, продажная, на все готовая психология. Так не выходят на внешнюю арену и на внешние рынки,

- цитирует эксперта Nation News.

Он подчеркнул, что для того, чтобы Украину начали уважать в мире, она должна начать уважать саму себя. В частности, на переговорах страна должна нормально ставить вопросы. И у Киева должны быть альтернативы в переговорах, подытожил экономист.