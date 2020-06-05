Экономист назвал главную причину колебаний курса рубля: Прежде всего - это не пандемия

Он отметил, что колебания курса рубля в ближайшее время продолжат зависеть, прежде всего, не от пандемии коронавирусной инфекции, а от цен на нефть марки Brent. А они, в свою очередь, от того, получится ли продлить сделку ОПЕК+.

"Если они смогут договориться, есть шанс, что рубль ещё немножко укрепится", - сказал он в комментарии для издания "ПолитЭксперт".

Говоря о пессимистичном сценарии, Зайченко напомнил, что сейчас не отопительный сезон и покупательская способность низкая, что традиционно скажется на курсах валют.

"Совершенно точно в рамках летнего сезона котировки нефти будут снижаться, а по мере этого будет слабеть и рубль", - сказал он, уточнив, что потом опять начнётся отопительный сезон и поддержит его.

"Впрочем, предсказать что-то в этом году очень непросто: Америка горит, Европа идёт вслед за ней, в мире настолько глобальные изменения, что непонятно, когда будет восстановление", - подытожил эксперт.