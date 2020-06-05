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Экономист назвал главную причину колебаний курса рубля: Прежде всего - это не пандемия
05 июня 2020, 18:55 • 8 • Политика
Экономист Вячеслав Зайченко назвал главную причину колебаний курса рубля. По словам эксперта, прежде всего - это не пандемия коронавируса.
Он отметил, что колебания курса рубля в ближайшее время продолжат зависеть, прежде всего, не от пандемии коронавирусной инфекции, а от цен на нефть марки Brent. А они, в свою очередь, от того, получится ли продлить сделку ОПЕК+.
"Если они смогут договориться, есть шанс, что рубль ещё немножко укрепится", - сказал он в комментарии для издания "ПолитЭксперт".
Говоря о пессимистичном сценарии, Зайченко напомнил, что сейчас не отопительный сезон и покупательская способность низкая, что традиционно скажется на курсах валют.
"Совершенно точно в рамках летнего сезона котировки нефти будут снижаться, а по мере этого будет слабеть и рубль", - сказал он, уточнив, что потом опять начнётся отопительный сезон и поддержит его.
"Впрочем, предсказать что-то в этом году очень непросто: Америка горит, Европа идёт вслед за ней, в мире настолько глобальные изменения, что непонятно, когда будет восстановление", - подытожил эксперт.
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