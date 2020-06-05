Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрите...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
Главная / Политика

Экономист назвал главную причину колебаний курса рубля: Прежде всего - это не пандемия

05 июня 2020, 18:55  •  8 • Политика
Экономист Вячеслав Зайченко назвал главную причину колебаний курса рубля. По словам эксперта, прежде всего - это не пандемия коронавируса.
Он отметил, что колебания курса рубля в ближайшее время продолжат зависеть, прежде всего, не от пандемии коронавирусной инфекции, а от цен на нефть марки Brent. А они, в свою очередь, от того, получится ли продлить сделку ОПЕК+.
"Если они смогут договориться, есть шанс, что рубль ещё немножко укрепится", - сказал он в комментарии для издания "ПолитЭксперт".
Говоря о пессимистичном сценарии, Зайченко напомнил, что сейчас не отопительный сезон и покупательская способность низкая, что традиционно скажется на курсах валют.
"Совершенно точно в рамках летнего сезона котировки нефти будут снижаться, а по мере этого будет слабеть и рубль", - сказал он, уточнив, что потом опять начнётся отопительный сезон и поддержит его.
"Впрочем, предсказать что-то в этом году очень непросто: Америка горит, Европа идёт вслед за ней, в мире настолько глобальные изменения, что непонятно, когда будет восстановление", - подытожил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



8
Источник
Похожие новости
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
05 июня 2020, 10:55
Анекдот о беспорядках в США не смог обойти русских
05 июня 2020, 06:55
Призывавшего к беспорядкам Платошкина отправили домой на 2 месяца
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на коле...
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 мая 2020, 00:55
"Поменять взгляды или уйти": Кравчук дал странный совет Путину
01 июня 2020, 07:55
Украина подписала договор на поставки газа из США с аферистом
04 июня 2020, 04:55
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, лучше смерть
03 июня 2020, 05:55
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США "за кулисами"
03 июня 2020, 08:55
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
31 мая 2020, 08:55
Натиск В-1В Lancer не сдержали и пятеро, но подоспели русские: Американцев отвадили лишь появлением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.