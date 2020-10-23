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Экономист нашёл в идее пенсий мигрантам явный плюс: "Мы делаем пространство цивилизованным"

23 октября 2020, 11:35  •  76 • Политика
Россия будет выплачивать трудовым мигрантам из государств, входящих в Евразийский экономический союз, пенсии за заработанный в нашей стране стаж. Заместитель директора Института экономики РАН, заслуженный экономист России Сергей Сильвестров нашёл в этой идее явный плюс. "Мы просто делаем это пространство более цивилизованным", - считает он.
Сильвестров пояснил, что важной частью любой интеграции является согласование социальных обязательств. В данном случае - трудовых отношений и миграции трудовых ресурсов.
"И если подобное происходит, то это говорит о том, что мы просто делаем это пространство более цивилизованным", - произнёс он в беседе с Царьградом.
Эксперт подчеркнул: не стал бы ставить вопрос, ударит это по российским пенсионерам или нет. По его мнению, вполне естественно, что мигранты работали в России, зарабатывали и делали это не в "серой" форме.
"Мы таким образом всё-таки делаем какие-то шаги и попытки высветить этот процесс", - считает экономист.
Другой вопрос - как будет формироваться фонд выплаты пенсий мигрантам и как он будет эксплуатироваться. Возможно, совместно, а может быть, передаваться национальной юрисдикции Казахстана, Армении или другого члена ЕврАзЭС.
Мы должны будем выстраивать более прозрачные отношения между Пенсионным фондом, государством с нашей стороны, работодателями, которые нанимают мигрантов, и трудовыми ресурсами из этих стран. На мой взгляд, это явление, способствующее созданию большей прозрачности, которой сейчас нет, - подчеркнул собеседник Царьграда.
Он напомнил, что через российскую экономику проходят миллионы мигрантов, и многие - через "серую" зону. Экономист назвал эту ситуацию ужасной, потому что она создаёт достаточно негативные отношения в этой сфере.

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