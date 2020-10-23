Экономист нашёл в идее пенсий мигрантам явный плюс: "Мы делаем пространство цивилизованным"

Сильвестров пояснил, что важной частью любой интеграции является согласование социальных обязательств. В данном случае - трудовых отношений и миграции трудовых ресурсов.

"И если подобное происходит, то это говорит о том, что мы просто делаем это пространство более цивилизованным", - произнёс он в беседе с Царьградом.

Эксперт подчеркнул: не стал бы ставить вопрос, ударит это по российским пенсионерам или нет. По его мнению, вполне естественно, что мигранты работали в России, зарабатывали и делали это не в "серой" форме.

"Мы таким образом всё-таки делаем какие-то шаги и попытки высветить этот процесс", - считает экономист.

Другой вопрос - как будет формироваться фонд выплаты пенсий мигрантам и как он будет эксплуатироваться. Возможно, совместно, а может быть, передаваться национальной юрисдикции Казахстана, Армении или другого члена ЕврАзЭС.

Мы должны будем выстраивать более прозрачные отношения между Пенсионным фондом, государством с нашей стороны, работодателями, которые нанимают мигрантов, и трудовыми ресурсами из этих стран. На мой взгляд, это явление, способствующее созданию большей прозрачности, которой сейчас нет, - подчеркнул собеседник Царьграда.

Он напомнил, что через российскую экономику проходят миллионы мигрантов, и многие - через "серую" зону. Экономист назвал эту ситуацию ужасной, потому что она создаёт достаточно негативные отношения в этой сфере.