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Экономист из России на страницах укросми требует лишить русских хоккеистов медалей

27 февраля 2018, 14:24  •  324 • Политика
Никита Кричевский якобы в беседе с украинскими журналистами заявил, что русские хоккеисты не заслужили медалей Олимпиады-2018 и потребовал отдать награду Германии.
Украинские журналисты требуют лишить хоккейную сборную России олимпийских медалей Пхенчхана. Подобная реакция ожидаема. Удивителен тот факт, что свои требования защитники киевской хунты базируют на комментарии российского эксперта - экономиста Никиты Кричевского.
Экономист и, как его называют укросми, "оппозиционный политик", считает, что "наши хоккеисты чем-то напоминают военных", поскольку "лучше всего почему-то справляются без опознавательных знаков". Никита Кричевский полагает, что исполнение хоккеистами гимна России после матча - это "хамство по отношению к организаторам Игр и Международному олимпийскому комитету". В своих высказываниях он, судя по всему, не боится обидеть чувства сограждан. То, как оскорбили Россию на Играх-2018, Кричевского не трогает.
"Было бы правильно отдать золотые медали сборной Германии, которая их действительно заслужила упорной борьбой", - говорит Кричевский.
Наконец, Олимпийский комитет России Никита Кричевский предлагает отстранить "на неопределенный срок". В завершение он отмечает, что с нетерпением ждет "допинг-тестирования хоккейной сборной", по всей видимости, надеясь на положительный результат.
Кричевский уже поделился ссылкой на русофобский материал на личной странице в социальной сети Facebook. К статье он приложил следующий пространный комментарий.
Во времена оные за такое как минимум расстреляли. Хорошо, что сегодня есть ФБ и вы, которые все помните.
Ранее в Facebook Кричевский болел за русских хоккеистов и оставил следующее сообщение.
Немцам с нами вечно не хватало чуть-чуть. Сегодня, когда они забили за 2 минуты до конца, а наш Калинин тут же удалился, казалось - вот она, Москва, вот он, Кремль. Кончилось тем, что в Берлине сейчас стоит звонкая, оглушительная тишина.
Комментарий Кричевского приводят "Новости Украины".

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