Экономист: Байден реализовал многоходовочку вокруг "Северного потока - 2"

Президент США Джо Байден реализовал многоходовочку вокруг газопровода "Северный поток - 2", считает экономист Валентин Землянский.

Президент США Джо Байден провернул многоходовую операцию вокруг газопровода "Северный поток - 2". Об этом пишет РИА ФАН.

Как заявил украинский экономист Валентин Землянский. Вашингтона работал сразу на трех фронтах. Речь идет об Украине, Европе и оппонентах Байдена в США. При этом целью была вовсе не Москва, которая как раз выиграла от происходящего.

Летом 2021 года Вашингтон и Берлин подписали совместный меморандум, в рамках которого санкции против "Северного потока - 2" увязали с энергетической безопасностью Киева. Размытые формулировки в документе оставляли для американцев ввести ограничения по любой прихоти.

Но за последние несколько недель Белый дом аккуратно изменил свою позицию, одновременно продолжая тешить надежды украинских политиков и угождать внутренним врагам Байдена. В Вашингтоне понимают, что у России нет причин для начала наступления на Украину, однако спектакль вокруг "русской угрозы" позволит Белому дому быть более убедительным.

Что касается Европы, то энергетический кризис ударил по местным русофобом. При этом от высоких цен выиграла не только Москва, но и Вашингтон, поставляющий сланцевый газ в Китай.

"Нам, Европе и противникам Байдена в США продали воздух. В действительности у США нет никаких претензий к "Северному потоку - 2". И так было изначально. Могу привести простейший пример — буквально через пару недель после женевской встречи США устроили ценовое ралли на европейской бирже газа, отчего до сих пор выигрывает Россия", - заявил эксперт в эфире телеканал "НАШ".

Ранее состоялись онлайн-переговоры с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Последний заявил о готовности введения санкций против Москвы, если дело дойдёт до вооружённого столкновения с Украиной.

Как отметил политолог Сергей Марков, Москва требует от Вашингтона отказаться от саботажа реализации Минских соглашений, а также демонтировать военные базы на территории Украины. Иначе Россия может признать независимость ДНР и ЛНР по формуле Абхазии и Южной Осетии.

Впрочем, есть и позитивные изменения. Байден и Путин договорились о восстановлении дипломатических отношений. Это оставляет надежду, что стороны смогут найти точки взаимодействия, передает телеканал "360".