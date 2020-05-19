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Экономику России восстановят в три этапа? Правительство создало общенациональный план - источник
19 мая 2020, 21:55 • 77 • Политика
Подготовлен план восстановления экономики России. Документ предполагает последовательную реализацию в три этапа до конца 2021 года, сообщает источник.
Правительство Росси подготовило общенациональный план восстановления экономики страны в три этапа, который планируется реализовать до конца 2021 года, сообщают источники. В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались как-либо комментировать наличие или отсутствие такого документа.
Источник сообщает, что первый этап плана называется "Адаптация" и рассчитан на конец II квартала - III квартал 2020 года. Его основная цель - не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах.
Второй этап носит название "Восстановление" и должен быть реализован в течение IV квартала 2020 - II квартала 2021 года. Его цель - обеспечить восстановительный рост экономики и рост доходов граждан.
Третий и финальный этап проходит под названием "Активный рост" и предполагает реализацию в III-IV кварталах 2021 года. Его целью является обеспечение активного экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых.
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