Экономику России восстановят в три этапа? Правительство создало общенациональный план - источник

Правительство Росси подготовило общенациональный план восстановления экономики страны в три этапа, который планируется реализовать до конца 2021 года, сообщают источники. В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова отказались как-либо комментировать наличие или отсутствие такого документа.

Источник сообщает, что первый этап плана называется "Адаптация" и рассчитан на конец II квартала - III квартал 2020 года. Его основная цель - не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах.

Второй этап носит название "Восстановление" и должен быть реализован в течение IV квартала 2020 - II квартала 2021 года. Его цель - обеспечить восстановительный рост экономики и рост доходов граждан.

Третий и финальный этап проходит под названием "Активный рост" и предполагает реализацию в III-IV кварталах 2021 года. Его целью является обеспечение активного экономического роста и приближение к национальной цели обеспечения экономического роста темпами выше мировых.