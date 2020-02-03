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Экономике Украины предсказали обвал из-за "пирамиды ОВГЗ"

03 февраля 2020, 08:39  •  177 • Политика
Виктор Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики из-за "пирамиды облигаций внутреннего государственного займа".
Украине грозит крах экономики из-за пирамиды облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Такое заявление сделал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Он объяснил, что только за первый месяц 2020 года объём вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос на 7,1 миллиарда гривен, а доля нерезидентов на рынке ОВГЗ выросла до 15%. При этом ОВГЗ составляют основную долю в государственных заимствованиях и проценты по ним снизились с 19 до 9. В то же время приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил всего 2,5 миллиарда гривен.
"Стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста ПИИ. Это чревато масштабным финансовым крахом экономики Украины", - предупредил политик в своей статье на официальном сайте партии.
Ранее Медведчук спрогнозировал, что в 2020 году Украину, если ничего не изменится, ждёт дефолт. Его причиной станет системный кризис экономики, который в 2019 году только укрепился, считает политик.

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