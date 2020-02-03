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Экономике Украины предсказали обвал из-за "пирамиды ОВГЗ"
03 февраля 2020, 08:39 • 177 • Политика
Виктор Медведчук предупредил об угрозе краха украинской экономики из-за "пирамиды облигаций внутреннего государственного займа".
Украине грозит крах экономики из-за пирамиды облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Такое заявление сделал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Он объяснил, что только за первый месяц 2020 года объём вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос на 7,1 миллиарда гривен, а доля нерезидентов на рынке ОВГЗ выросла до 15%. При этом ОВГЗ составляют основную долю в государственных заимствованиях и проценты по ним снизились с 19 до 9. В то же время приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил всего 2,5 миллиарда гривен.
Ранее Медведчук спрогнозировал, что в 2020 году Украину, если ничего не изменится, ждёт дефолт. Его причиной станет системный кризис экономики, который в 2019 году только укрепился, считает политик.
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