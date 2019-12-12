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Экономика выдержит: В Госдуме призвали профсоюзы бороться за "справедливую зарплату" в 50 тыс. рублей

12 декабря 2019, 03:09  •  47 • Политика
Граждане России очень скромны и сдержанны в своих желаниях, если называют справедливой зарплату в 50 тысяч рублей. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член исполкома горно-металлургического профсоюза России Михаил Тарасенко, призвав профсоюзы к борьбе за доходы граждан.
По словам Михаила Тарасенко, экономика России готова к подобному увеличению дохода граждан. Чтобы средняя зарплата приблизилась к справедливой, в России должна расти цена труда, отметил он.
Требования о справедливой зарплате в 50 тысяч рублей достаточно скромны и реалистичны, что говорит о сдержанности населения в оценках, подчеркнул депутат. "К тому же в текущей ситуации для нашей экономики - это вполне возможно. Это не раскачает нашу экономику, а также её реальный и бюджетный сектор", - заявил Тарасенко в беседе с ФАН.
Приблизить среднюю заработную плату по стране к справедливой, а заодно и смягчить социальное неравенство, может работа профсоюзных организаций, считает депутат.
"Во многом движение к такой зарплате зависит от профсоюзов - людей, которые объединены для защиты своих трудовых прав. Если они будут об этом жёстко говорить, то с этим будут считаться бизнес и государство", - подчеркнул Тарасенко.

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