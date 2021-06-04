«Экономика возвращается к привычной жизни»

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июня, традиционно выступил перед участниками Петербургского экономического форума. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что основной темой станет социальное и экономическое развитие страны. «Известия» собрали наиболее яркие цитаты из выступления президента.

О восстановлении экономики

«Мы рады, что после столь долгого, вынужденного перерыва именно у нас в России проходят мировое глобальное мероприятие, в рамках которого представители мирового сообщества могут общаться вживую».

«Сам факт проведения столь представительного форума — это, безусловно, позитивный знак, еще одно свидетельство того, что партнерские связи, контакты предпринимателей, инвесторов, экспертов постепенно вновь обретают привычный, нормальный вид».

«Такие же позитивные тенденции мы наблюдаем и в глобальной экономике. Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времён Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП тоже будет необычно большим, будет максимальным с 70-х годов прошлого века: эксперты говорят о 6% роста».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ключевую роль в быстром восстановлении экономики играет бюджетная политика, которая в развивающихся странах была впервые так активно поддержана центральными банками. Цифры говорят сами за себя».

О неравенстве

«Восстановление мировой экономики происходит неравномерно [имея в виду разные возможности разных стран]. Это чревато усилением дисбалансов, увеличением разрыва в уровне жизни как внутри отдельных стран, так и между ними. И это порождает серьезные политические, экономические, социальные риски для развития современного взаимосвязанного мира, для общей безопасности».

О борьбе с пандемией

«До тех пор пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии, ее новых вспышек никуда не уйдет. Могут сохраняться очаги распространения инфекции, представляющие угрозу для всей планеты».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

О вакцинах

«Россия также вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом. Наша страна располагает сразу четырьмя собственными вакцинами, причем многие из них широко признаны в мире. «Спутник» зарегистрирован в 66 странах мира. Мы не только создали уникальные технологи, но и помогаем нашим зарубежным партнерам разворачивать производства на своих площадках».

И вакцинации для иностранцев

«Сейчас у граждан России есть возможность сделать прививку добровольно и бесплатно. Мы можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Такой запрос есть, и он высок. Люди из разных стран посещают Россию чтобы сделать прививку. Прошу правительство (...) организовать для иностранцев условия для платной вакцинации в нашей стране».

О «Северном потоке»

«Именно сегодня успешно завершена укладка труб первой нитки трубопровода «Северный поток-2». Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. (...) Этот проект экономически высокоэффективен, полностью соответствует высоким экологическим стандартам. Мы готовы и дальше реализовывать подобные проекты с правительствами европейских и других стран. И рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизменно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры».

Фото: Global Look Press/Stefan Sauer/dpa

О ситуации в России

«В России экономика и рынок труда приближаются к докризисному уровню. Мы сумели сохранить миллионы рабочих мест. Да, мы знаем, что их количество сократилось, что доходы упали, но не произошло ничего такого, что мы могли бы назвать катастрофой. Нам удалось избежать резкого падения доходов».

«Конечно, сложности в сфере занятости сохраняются. Мы понимаем, что напряжение на отдельных рынках труда, в отдельных регионах, на рынке труда для молодежи спровоцированы не только пандемией. Мы не сваливаем всю вину на пандемию. Мы понимаем, что это системные проблемы, связанные с недостаточным развитием инфраструктуры».

«В масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить программу молодежной занятости».

О продлении программы льготной ипотеки

«Это была кризисная, временная мера [срок действия истекает 1 июля — «Известия»]. Но мы должны учитывать, какую важную роль в текущих условиях она играет для улучшения жилищного положения граждан и развития строительной отрасли, поэтому предлагаю продлить эту программу еще на один год — до 1 июля следующего года. Но мы чуть-чуть приподнимем ставку, установим ее в размере 7%. А предельную сумму установим для всех регионов в размере 3 млн рублей».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

О бизнесе и регионах

«Хочу поблагодарить руководство регионов, которые в сложных условиях продолжили вести диалог с бизнесом. (…) В десятку лучших по кредитным рейтингам вошли Башкортостан, Нижегородская область, ХМАО».

«Мы будем оказывать системную поддержку регионам [которые развивают сотрудничество с бизнесом]. Кроме того, прошу правительство обратить внимание на те регионы, где пока не удается обеспечить необходимые условия для привлечения инвесторов».

«К 2024 году повсеместно в каждом регионе России нужно обеспечить для бизнеса прозрачный, предсказуемый и комфортный режим. (...) Каждый регион должен будет четко обозначить направления своего развития. Эта информация должна быть открытой для бизнеса. Таким образом бизнесу будет проще выбрать оптимальные направления».

«Агентство стратегических инициатив разработало рейтинг качества жизни в субъектах РФ. В лидерах — Москва, Тюменская область, Татарстан, Ханты-Мансийский округ, Санкт-Петербург. На высокие стандарты ориентируется все больше регионов, и они уже показывают хорошую динамику. Рейтинг качества жизни основан на оценках самих граждан и представители власти могут ориентироваться на эту обратную связь, чтобы сконцентрировать усилия на самых важных проблемах. Среди них главная — доступность жилья».

О конкуренции

«Именно конкуренция является главным драйвером развития и, что принципиально, важным фактором сдерживания роста цен».

О поддержке малого и среднего бизнеса

«Мы готовы сделать дальнейшие шаги по поддержке предпринимательства. Первое — предлагаю в текущем году запустить новый механизм поддержки кредитования МСП. Поручительства банкам-партнерам будет выдавать институт развития МСП».

«К системе быстрых платежей должны подключиться все банки страны. Крупнейшие из них должны сделать это до 1 июня».

«Предлагаю в полном объеме возмещать малым и средним компания средства за уплаченную ими комиссию при использовании системы быстрых платежей, если они продают свои товары и услуги физическим лицам».

«Для компаний из сферы общественного питания предлагаю со следующего года запустить пилотный проект — отработать более плавный режим перехода от одного налогового режима к другому. Компании этой отрасли будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Многие правила здесь давно не пересматривались».

«Государственные и муниципальные заказчики должны закупать у малых предприятий, в том числе, некоммерческих организаций. Эта доля должна составлять не менее 25%. Здесь есть много нюансов — но планка должна быть такой, как я сказал, а нюансы правительство доработает».

«Сроки расчетов за поставленные товары и услуги нужно сократить с 30 до 15 дней, а для малого бизнеса и социально ориентированных компаний и вовсе — с 15 до семи дней».

О климатической проблеме

«Разговоры о том, что Россия не очень заинтересована в решении глобальных климатических проблем — это чушь, это миф».

«Мы поддерживаем последовательную реализацию Конвенции об изменении климата, Киотского протокола и Парижских соглашений. (…) Нужно убрать в сторону политические разногласия, не превращать переход к углеродной нейтральности в орудие недобросовестной конкуренции».

«С учетом масштаба и места России в мире, наши экологические проекты в ближайшие годы будут играть важную роль с точки зрения сокращения объемов вредных выбросов в атмосферу. (...) Мы ставим перед собой цель к 2024 году сократить объемы вредных выбросов до уровня ниже, чем в Европе. Прошу правительство до 1 октября разработать свои предложения по этому вопросу».

«Выручка экологической отрасли в России может превысить 50 млрд рублей в год. Это уже перспективное и привлекательное направление. [Но для его развития] Нужно детально проработать критерии и создать прозрачную систему оценки эффективности климатических проектов».