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Главная / Украина

Экономика войны: США потратят до $65 млн на снижение зависимости Донбасса от России

16 апреля 2018, 09:39  •  159 • Украина
Агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить до $65 млн на «экономическое восстановление» Донбасса. В документе, с которым ознакомился RT, отмечается, что средства должны пойти на укрепление торговых связей региона с Западной Украиной и ЕС, чтобы снизить его зависимость от России. При этом подрядчик обязан действовать с учётом ведущихся боевых действий, а также быть готовым к изменению ситуации в ДНР и ЛНР, в том числе к наступлению украинской армии.
 
Reuters © Baz Ratner
 

Соединённые Штаты собираются выделить до $65 млн на экономическую переориентацию Донбасса. В документе, опубликованном в апреле Агентством США по международному развитию (USAID), отмечается, что средства будут направлены на усилия по восстановлению экономики Восточной Украины, а также снижению зависимости региона от России и его интеграции с другими частями страны.

«По выполнении этих задач на юго-востоке Украины повысится степень диверсификации экономики, её интегрированности в украинскую систему, а также снизится её зависимость от России», — сообщается в контракте.

Приоритетными территориями для реализации проекта называются именно Донецкая и Луганская области.

«Работа будет вестись главным образом на территориях Донецкой и Луганской областей, сильнее всего пострадавших от российской агрессии (регион, в который они входят, известен под названием Донбасс). Вместе с тем для достижения поставленных задач усилия будут прилагаться и в отношении близлежащих областей, а также на территории Украины в целом», — говорится в документе.

В контракте USAID указано, что экономика Донбасса находилась в упадке ещё до начала вооружённого конфликта из-за недостатка финансирования и неэффективного управления государственными предприятиями. Однако «российская агрессия», по мнению авторов доклада, усугубила ситуацию. 

При этом Агентство США по международному развитию отмечает, что население в Донбассе якобы недостаточно осведомлено о действиях официального Киева.

«Жители юго-востока Украины убеждены, что их подвергают маргинализации и осуждению за вменяемые им пророссийские настроения. К тому же люди из данной группы населения наименее осведомлены о процессе реформ на Украине и относятся к нему с наибольшим недоверием. Соответственно, по сравнению с жителями других районов страны они в меньшей степени склонны одобрять официальные заявления и политику национального правительства», — говорится в документе.

  • Военнослужащие армии Украины
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Подрядчик американского ведомства должен будет налаживать связи предприятий Донбасса с Западной Украиной и международным рынком. На первых этапах программы деньги вложат в проекты с быстрой отдачей. В частности, будет вестись работа с предпринимателями, пострадавшими от конфликта.

«Подрядчик обязуется содействовать росту и развитию предприятий малого и среднего бизнеса, у которых на юго-востоке Украины имеются на то большие перспективы, способствуя их выходу на рынки данного региона, Евросоюза, а также на международный рынок», — сообщается в контракте.

По мнению авторов, стабилизация экономики Донбасса и помощь малому и среднему бизнесу повлечёт за собой рост числа частных предпринимателей и инвесторов, которые готовы вкладывать средства в этот регион. Это, в свою очередь, должно привести к снижению экономической зависимости Донбасса от крупных предприятий, а развитие торговых связей с Западной Украиной и ЕС должно снизить зависимость востока страны от России.

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«Российское вторжение в Донбасс дало ясно понять, что ситуация с чрезмерной зависимостью от России, олигархов, влияние на которых оказывает Москва, и устаревшей промышленностью должна измениться, чтобы Украина смогла гарантировать свою безопасность, независимость и процветание», — говорится в документе.

Отдельно будет запущена специальная PR-кампания для населения Донбасса. Подрядчик расскажет в СМИ об историях предпринимателей, которых он поддержал, чтобы создать положительный пример.

Основная цель оказания поддержки Донбассу — вернуть его в состав Украины, тем самым устранив самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики как государственные образования.

При этом в документе отмечается, что подрядчик должен быть готов реализовывать программу по восстановлению экономики Донбасса при различных вариантах развития ситуации на востоке Украины. В контракте указаны несколько возможных перспектив. В частности, авторы не исключают силовой захват Донбасса украинскими войсками. Также упоминаются сохранение статус-кво, возвращение региона в состав Украины и получение им «особого статуса», «замороженный конфликт» и даже «российское вторжение».

При этом в Москве неоднократно подчёркивали, что Россия является не стороной конфликта, а лишь гарантом выполнения Минских соглашений.

  • Ящики с гуманитарной помощью USAID
  • Reuters
  • © Cheryl Ravelo-Gagalac

«Переформатировать сознание»

США планируют выделить до $65 млн на «экономическое восстановление» Донбасса

Украинский политолог, эксперт Института стран СНГ Денис Денисов в разговоре с RT предположил, что USAID посредством выделяемых денег хочет «переформатировать сознание» населения Восточной Украины.

«По тем социологическим исследованиям, которые проводятся в настоящий момент на Украине, жители этих территорий ориентированы в первую очередь на Российскую Федерацию. Для них самое важное сейчас — прекращение войны. Естественно, им необходимо давать те или иные стимулы, чтобы переориентировать население, то есть переформатировать их сознание. Вот на это, по сути, и будут выделяться деньги», — пояснил эксперт.

Денисов отметил, что действия USAID укладываются в «системную плановую политику Соединённых Штатов в отношении Украины».

«Мы можем вспомнить заявления экс-советника Госдепартамента США Виктории Нуланд относительно выделения $4 млрд за всё это время на переориентацию Украины с российского вектора на западный. В открытых источниках есть информация о финансировании подобных программ со стороны государственных структур США и негосударственных, таких как фонды, связанные с Соросом», — сообщил эксперт.

Также Денисов рассказал, зачем Украине нужны предприятия, находящиеся на неподконтрольной Киеву территории.

«В условиях блокады территорий ДНР и ЛНР прерваны технологические цепочки с другими предприятиями, находящимися на подконтрольной Украине стороне Донбасса, для которых был традиционен этот рынок и рынок России. Становится закономерным вопрос — либо эти предприятия закроют, как происходит в большинстве случаев, либо нужно их модернизировать. Но суммы, о которых говорят, несопоставимы с теми, которые необходимы украинским предприятиям для модернизации и переориентации на рынок ЕС. Это продолжение политики «мягкой силы» США в отношении Украины по переориентации населения на Запад и отрыву его от России», — подчеркнул эксперт.

Новая фаза военной операции

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По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, истинная цель USAID может заключаться в создании инфраструктуры для проведения военной операции украинских войск в Донбассе.

«Не исключено, что цели этой программы будут не столько экономическими, сколько политическими. Возможно, это подпитка усилий Киева перевести конфликт в новую фазу, инфраструктурная поддержка военной операции. Это вполне вероятно, учитывая, что у Киева денег нет. Возможно, американцы хотят насадить свои проамериканские режимы. Это политические деньги», — отметил Васильев. 

13 апреля президент Украины Пётр Порошенко заявил, что 30 апреля будет изменён формат военной операции в Донбассе. На смену так называемой антитеррористической придёт операция Объединённых сил.

20 февраля Порошенко подписал принятый ранее Радой закон о реинтеграции Донбасса. Президент получил право использовать вооружённые силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны, что позволяет узаконить применение армии без объявления войны.

Смену формата военной операции специалисты считают предпосылкой к началу внезапного захвата региона украинскими войсками. Аналитики опасаются ожесточения боевых действий.

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