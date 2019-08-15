Экономика вот-вот рухнет. Американская

Автор:

Кучер Егор

Дональд Трамп неустанно заявляет о том, как ему важна экономика США. Президент также ставит себе в заслугу её хорошее состояние и обещает американцам много выгод, когда Китай будет повержен в торговой войне. По словам Трампа, американцы за годы его президентства стали жить значительно лучше.

С политической точки зрения президент США уже обложен проблемами со всех сторон. Это и мигранты вкупе с попытками решить проблему при помощи стены на границе с Мексикой, и попытки демократов организовать импичмент главе государства, и обвинения в домогательствах, связях с Москвой, недоверии к разведке, отрицании вмешательства России в выборы, расизме, налоговых преступлениях и многое другое.

Дональд Трамп делает ставку на два серьёзных противовеса – экономику и победу в торговой войне с Китаем. Фото: Evan El-Amin / Shutterstock.com

Поэтому Трамп делает ставку на два серьёзных противовеса – экономику и победу в торговой войне с Китаем. Однако торговая война буксует, подтачивая силы враждующих сторон и сея молчаливую панику в мировой экономике. Остаётся последнее: цепляться за внутреннюю экономику, её прочность и рост, за доллар. Но теперь кажется, что Трамп лишается и последнего козыря, потому что экономике США предсказали рецессию, то есть начало устойчивого спада, а то и вовсе кризис.

Кризис уже близко

14 августа торги на фондовой бирже Нью-Йорка проходили напряжённо. По их итогам стало очевидно: индексы ушли вниз на небывалую глубину за последние месяцы. Основной для США промышленный индекс Dow Jones снизился на 3,05%. Индекс S&P 500, считающийся индикатором состояния американской экономики, упал на 2,74%, а NASDAQ потерял 3,02%. В целом падение фондового рынка стало самым масштабным в 2019 году.

Такое резкое движение вниз не может происходить без причины. Американские экономисты в один голос назвали причину – изменение доходности двух- и десятилетних гособлигаций США. Впервые с мирового кризиса 2008 года доходность двухлетних бумаг американского Минфина превысила доходность десятилетних. Это явление получило название «инверсия кривой доходности».

Фото: Bart Sadowski / Shutterstock.com

Как отмечает агентство Bloomberg, такое изменение доходностей «является предвестником спада в США в последующие 18 месяцев». Этот сигнал невозможно игнорировать и по той причине, что в последний раз такое было непосредственно перед мировым экономическим кризисом 2008 года.

То есть фондовые индексы США обвалились из-за изменения доходности долгосрочных и краткосрочных облигаций. Но почему эта доходность изменилась? Экономисты отмечают, что о возможности инверсии говорилось в последние недели из-за «ухудшения торговых отношений между США и Китаем, признаков замедления глобального роста, а также слабых экономических данных из Китая и Германии».

Мы приближаемся к глобальной рецессии, и у центральных банков не так много возможностей, чтобы противостоять ей. Огромный шок от торговой войны свёл на нет то, что делают центральные банки, как следствие, мы видим инверсию кривой доходности,

– приводит Bloomberg комментарий представителя крупной инвестиционной компании AMP Capital Investors Надера Наейми.

Дональд Трамп отреагировал на произошедшее в резко негативном ключе. В своём Twitter он обвинил во всём Федеральную резервную систему США (Центробанк) и лично главу регулятора Джерома Пауэлла. Трамп написал фразу «сумасшедшая кривая доходности» и отметил, что она возникла из-за ФРС, которая ранее повышала ставки, а теперь «Джей Пауэлл не в курсе» происходящего.

..Spread is way too much as other countries say THANK YOU to clueless Jay Powell and the Federal Reserve. Germany, and many others, are playing the game! CRAZY INVERTED YIELD CURVE! We should easily be reaping big Rewards & Gains, but the Fed is holding us back. We will Win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019

Усиление проблем

Конечно же, без влияния развязанной Трампом торговой войны против Китая не обошлось.

Одновременно с появлением негативных новостей из США стало известно об интересных данных из Китая, где подсчитали, насколько сильно пострадает американская экономика из-за торговой войны.

Как написало издание China Daily, продолжительные меры протекционизма ударят по Америке бумерангом, что не замедлит сказаться на росте ВВП страны. В Китае привели веский довод – тот факт, что американский фондовый рынок тепло встретил недавние послабления в торговой войне со стороны Трампа, выражает уверенность компаний США в ущербе от ограничений для своей страны.

Введение дополнительного 10-процентного тарифа на китайский импорт на сумму около 300 млрд долларов приведёт к замедлению темпов экономического роста в США на 0,06 процентного пункта, индекс потребительских цен в США вырастет на 0,16 процентного пункта, а потери для социальной сферы составят 8,2 млрд долларов в дополнение к замедлению роста экспорта и импорта США на 0,42 и 0,85 процента соответственно,

– заявил изданию представитель Института количественной и технической экономики Китайской академии социальных наук Лоу Фэн.

Он добавил, что «США не могут изменить фундаментальные тенденции экономического развития Китая», а также повлиять на работу китайских экономистов, которые стремятся к углублению реформ в торговле и повышению международной открытости. Китайские экономисты считают, что США сильно навредят себе, если будут и дальше сдерживать Пекин.

«США стремятся сдержать Китай, но мы считаем, что экономический паралич Китая станет катастрофой для США и всего мира», – заявил заместитель генерального директора Национального института финансов и развития Ху Чжихао.

Фото: Frame China / Shutterstock.com

Трамп без козырей

В итоге мы видим ситуацию, при которой Трамп загнан в угол. Ведь выводы китайских экономистов косвенно подтверждаются и американцами, а если говорить об американском бизнесе, то он давно уже бунтует из-за торговой войны. Однако надо понимать, что Трамп ведёт эту войну уже больше из принципа, чем ради экономических выгод, которые представляются тем больше сомнительными, чем дольше идёт эта экономическая война.

Падение фондового рынка США и проблемы с доходностью бумаг Минфина – это доказательство того, что Трамп уже изрядно навредил американской экономике, посеял неопределённость в своей стране и уже начинает создавать проблемы для всей мировой экономической системы.

Замедление темпов роста ВВП США, удорожание импорта, толчок для инфляции, рост проблем для американского бизнеса – вот уже практически осязаемое будущее США. При этом дело может кончиться гораздо хуже, ведь глобальная экономика многополярна, а значит, эффект почувствуют другие страны, Россия не будет исключением.

Трампу же необходимо срочно договариваться с Китаем почти на любых условиях, иначе будет слишком поздно. Впереди у президента США долгая и трудная предвыборная кампания, и накануне её официального начала Трамп умудрился поставить под сомнение единственное, что он мог записать себе в актив, – рост экономики США.

При этом у Трампа всегда виноват кто-то другой – то ФРС с её ставками, то мигранты, то демократы, то Китай. Непризнание своих ошибок и просчётов своей администрации теперь ставит под большой вопрос переизбрание Трампа, дискредитирует восхваляемую президентом США консервативную «республиканскую идею» в глазах электората и усиливает влияние демократов. И «благодарить» за это Трамп должен только себя самого.