Экономика вот-вот рухнет. Американская

Дональд Трамп неустанно заявляет о том, как ему важна экономика США. Президент также ставит себе в заслугу её хорошее состояние и обещает американцам много выгод, когда Китай будет повержен в торговой войне. По словам Трампа, американцы за годы его президентства стали жить значительно лучше.

С политической точки зрения президент США уже обложен проблемами со всех сторон. Это и мигранты вкупе с попытками решить проблему при помощи стены на границе с Мексикой, и попытки демократов организовать импичмент главе государства, и обвинения в домогательствах, связях с Москвой, недоверии к разведке, отрицании вмешательства России в выборы, расизме, налоговых преступлениях и многое другое.

Поэтому Трамп делает ставку на два серьёзных противовеса – экономику и победу в торговой войне с Китаем. Однако торговая война буксует, подтачивая силы враждующих сторон и сея молчаливую панику в мировой экономике. Остаётся последнее: цепляться за внутреннюю экономику, её прочность и рост, за доллар. Но теперь кажется, что Трамп лишается и последнего козыря, потому что экономике США предсказали рецессию, то есть начало устойчивого спада, а то и вовсе кризис.

Кризис уже близко

14 августа торги на фондовой бирже Нью-Йорка проходили напряжённо. По их итогам стало очевидно: индексы ушли вниз на небывалую глубину за последние месяцы. Основной для США промышленный индекс Dow Jones снизился на 3,05%. Индекс S&P 500, считающийся индикатором состояния американской экономики, упал на 2,74%, а NASDAQ потерял 3,02%. В целом падение фондового рынка стало самым масштабным в 2019 году.

Такое резкое движение вниз не может происходить без причины. Американские экономисты в один голос назвали причину – изменение доходности двух- и десятилетних гособлигаций США. Впервые с мирового кризиса 2008 года доходность двухлетних бумаг американского Минфина превысила доходность десятилетних. Это явление получило название «инверсия кривой доходности».

Как отмечает агентство Bloomberg, такое изменение доходностей «является предвестником спада в США в последующие 18 месяцев». Этот сигнал невозможно игнорировать и по той причине, что в последний раз такое было непосредственно перед мировым экономическим кризисом 2008 года.

То есть фондовые индексы США обвалились из-за изменения доходности долгосрочных и краткосрочных облигаций. Но почему эта доходность изменилась? Экономисты отмечают, что о возможности инверсии говорилось в последние недели из-за «ухудшения торговых отношений между США и Китаем, признаков замедления глобального роста, а также слабых экономических данных из Китая и Германии».

– приводит Bloomberg комментарий представителя крупной инвестиционной компании AMP Capital Investors Надера Наейми.

Дональд Трамп отреагировал на произошедшее в резко негативном ключе. В своём Twitter он обвинил во всём Федеральную резервную систему США (Центробанк) и лично главу регулятора Джерома Пауэлла. Трамп написал фразу «сумасшедшая кривая доходности» и отметил, что она возникла из-за ФРС, которая ранее повышала ставки, а теперь «Джей Пауэлл не в курсе» происходящего.

