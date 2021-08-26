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Экономика в "очередном тупике", пока прохлаждаются ЦБ и Минфин - Пронько

26 августа 2021, 20:30  •  34 • Политика
Экономика России в "очередном тупике", пока прохлаждаются ЦБ и Минфин, подчеркнул Юрий Пронько. Он рассказал об "инфляционном шоке", который накрыл всю страну.
Экономику и население страны накрыл, как медным тазом, инфляционный шок, заявил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".
Он напомнил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно рассказывала "сказки" про необходимость и успехи своей политики по таргетированию инфляции: "Сколько было пафоса и самодовольства в её словах".
Однако и в ситуации так называемого сезонного фактора цены в стране продолжают расти. Даже и в Минэкономразвития полагают, что с начала 2021-го инфляция в годовом выражении уже обновила максимум за последние пять лет.
Абсолютное большинство экономистов сходятся во мнении, что данные по инфляции оказались шокирующими. Яркий пример - это цены на топливо. В стране, которая обладает беспрецедентными углеводородными ресурсами, бензин с начала года подорожал более чем на 6%.
Самый настоящий инфляционный шторм разыгрался на рынке стройматериалов. Например, цены на доски выросли с начала года более чем на 67%, добавил ведущий "Первого русского":
Растут цены на всё и вся. И что в этой ситуации делают ЦБ и Минфин? Последний продолжает выполнять так называемое бюджетное правило, а Центробанк - задирать ключевую ставку. Оба ущербных решения выведут в очередной тупик отечественную экономику, в стагнацию, падение прибыли бизнеса и доходов населения.

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