Экономика Украины в руках Кремля? Эксперт заявил о "мощном рычаге влияния" России

Своеобразное признание в эфире NewsOne сделал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. В частности, рассуждая о будущем российских нефтепродуктов и голубого топлива в Незалежной, он заявил о том, что контроль над экономикой Украины, мол, в руках Кремля.

"Очевиден факт, что российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками, - уверяет Марунич, - и, соответственно, на рынок нефтепродуктов на Украине с проекцией на общее состояние украинской экономики".

При этом он считает, что прекращение импорта нефтепродуктов из России на Украину, о котором ранее заявляли в местных СМИ, вряд ли возможно. И заявил о том, что одна из крупных российских компаний-поставщиков уже даже получает разрешение на дальнейшую работу.

А вот ситуация с поставками газа, по мнению эксперта, кардинально противоположна. Тут он уверен, что транзита через Украину вряд ли стоит ожидать после декабря этого года. Уверенности в этом ему добавляет тот факт, что "Нафтогаз" собирается в очередные суды с "Газпромом".

"Очевидно, что такая постановка вопроса никак не содействует подписанию нового транзитного контракта. И с 1 января мы его вряд ли увидим. Какие-то прогнозы можно будет делать в конце года", - резюмировал Марунич.