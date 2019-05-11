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Экономика Украины в руках Кремля? Эксперт заявил о "мощном рычаге влияния" России

11 мая 2019, 12:09  •  56 • Политика
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne заявил о "мощном рычаге влияния" России на ситуацию с поставками нефтепродуктов на рынок Незалежной и уверяет, что экономика Украины, мол, в руках Кремля.
Своеобразное признание в эфире NewsOne сделал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. В частности, рассуждая о будущем российских нефтепродуктов и голубого топлива в Незалежной, он заявил о том, что контроль над экономикой Украины, мол, в руках Кремля.
"Очевиден факт, что российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками, - уверяет Марунич, - и, соответственно, на рынок нефтепродуктов на Украине с проекцией на общее состояние украинской экономики".
При этом он считает, что прекращение импорта нефтепродуктов из России на Украину, о котором ранее заявляли в местных СМИ, вряд ли возможно. И заявил о том, что одна из крупных российских компаний-поставщиков уже даже получает разрешение на дальнейшую работу.
А вот ситуация с поставками газа, по мнению эксперта, кардинально противоположна. Тут он уверен, что транзита через Украину вряд ли стоит ожидать после декабря этого года. Уверенности в этом ему добавляет тот факт, что "Нафтогаз" собирается в очередные суды с "Газпромом".
"Очевидно, что такая постановка вопроса никак не содействует подписанию нового транзитного контракта. И с 1 января мы его вряд ли увидим. Какие-то прогнозы можно будет делать в конце года", - резюмировал Марунич.

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